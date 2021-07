Ragazzina annegata a Vieste, aperta inchiesta dalla Procura

Foggia, 06/07/2021- (norbaonline) La Procura di Foggia sta indagando sulla morte della bambina di 12 annegata ieri mattina a Vieste. Le indagini sono state affidate agli uomini della Capitaneria di Porto. La ragazzina, che viveva tra Vieste e Ischitella, dove risiedono la madre e il padre, aveva deciso con due cugini di 8 e 10 anni di fare un bagno nella baia di Marina Piccola e di raggiungere l’isolotto di Sant’Eufemia. Un tratto di mare, hanno spiegato dalla Guardia Costiera, peraltro interessato da un divieto di navigazione e balneazione, e che anche in condizioni normali presenta una forte risacca che rende difficoltosa l’attività natatoria.

Le indagini ora dovranno ricostruire con esattezza la dinamica di quanto avvenuto e, soprattutto, capire se la ragazzina e i suoi due cuginetti fossero da soli a fare il bagno. tre, nonostante il mare non fosse calmo, si sono gettati in acqua e dopo qualche bracciata hanno capito subito di essere in difficoltà. I due cuginetti sono stati tratti in salvo da un motoscafo mentre della ragazzina nessuna traccia: sarebbe stata trasportata dalla forte corrente e non è riuscita a mettersi in salvo. (norbaonline)