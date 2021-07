Ragazzina annegata a Vieste, Villanova piange Camilla

Villanova (Avellino), 06/07/2021 –(canale58) “Era una villanovese a tutti gli effetti. Piangiamo una bambina amata da tutti”. Così il sindaco di Villanova del Battista, Raffaele Panzetta ricorda Camilla, la 12enne che ieri purtroppo è affogata tra le onde del mare Adriatico. Aveva trascorso tutta la sua vita in Irpinia, dove i suoi genitori si erano trasferiti una quindicina di anni fa.

“L’anno scorso poi – ricorda Panzetta – avevano deciso di spostarsi a Vieste, paese di origine della madre. Camilla, però, era una di noi, integrata nella comunità da cui era sempre stata amata e che la ricorderà per sempre”. Da una prima ricostruzione su quanto accaduto, pare che nella mattinata di ieri la 12enne si fosse tuffata a Marina Piccola, a Vieste, in acque agitate assieme a due cuginetti di 8 e 10 anni. I tre, poi, sono stati travolti dalle onde. I bambini sono stati tratti in salvo a bordo di un gommone da un turista, che li ha portati sulla terra ferma. Camilla invece non ce l’ha fatta, è stata trascinata via dalla forte corrente e il corpo è stato trovato solo nel primo pomeriggio dagli uomini della capitaneria di porto che l’hanno visto affiorare in località San Francesco, a poca distanza dall’isolotto del faro. “C’è una profonda commozione – ha ribadito il sindaco di Villanova – siamo vicino alla famiglia”. (canale58)