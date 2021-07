Tragico incidente: morti due giovani pugliesi in autostrada

Potenza, 06/07/2021 – (occhionotizie) Tragico incidente sull’autostrada A2 dove due ragazzi sono morti nel corso della notte. L’incidente stradale è avvenuto – per cause in fase di accertamento da parte della Polizia stradale – la scorsa notte sul tratto lucano dell’A2, nei pressi di Nemoli, in provincia di Potenza.

Nell’incidente – che ha coinvolto un veicolo pesante e due auto – sono rimaste ferite anche altre quattro persone. Stando a quanto si è appreso, le vittime, di origini pugliesi, avevano 33 e 24 anni. Sul posto forze dell’ordine e unità Anas con traffico bloccato nel tratto interessato che si trova a doppio senso di marcia per lavori. (occhionotizie)