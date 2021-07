STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 06 luglio 2021. Entusiasmo alle stelle per la Nazionale di Roberto Mancini, che stasera alle 21:00 nel mitico stadio di Wembley, sfiderà le Furie Rosse spagnole di Luis Enrique per un posto nella finalissima di Euro2020, in programma domenica 11 luglio p.v.

In città si respira grande attesa ed ottimismo per gli azzurri. Tanti i tifosi che si raduneranno per godersi la gara davanti alla tv con il classico panino e la birra gelata e con il loro carico di ansia e d’emozione da condividere fino al fischio finale.

A ruba, negli esercizi commerciali della città, le vendite di trombe da stadio e bandiere da sventolare e sale prenotate nei locali per accaparrarsi un posto in prima fila davanti ai maxischermi. Fioccano pronostici e giocate nelle ricevitorie, per tentare la fortuna e vantarsi davanti agli amici di aver azzeccato il risultato esatto.

Scelte di formazione fatte per Mancini. Dentro Emerson Palmieri per lo sfortunato Spinazzola (operato al tendine di Achille) e fiducia a tutto il resto della formazione che ha brillantemente battuto il Belgio. Nella Spagna out, il talentuoso fantasista del Psg, Sarabia, sostituito con ogni probabilità da Dani Olmo.

Tutto è pronto a Manfredonia. Il batticuore è alle stelle in attesa del calcio d’inizio, le ugole sono già calde ad intonare nuovamente “ Notti Magiche” , in attesa di stappare lo spumante già in frigo ed invadere piazza Marconi e il centro della città con clacson, cori e aria festante.