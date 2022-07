Associazione mafiosa in Calabria, arrestato 28enne del Foggiano

REGGIO CALABRIA, 06/07/2022 – (calabria7) Associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanza stupefacente; detenzione di armi e munizioni, danneggiamento, estorsione pluriaggravata, traffico e spaccio di banconote false.

Queste le accuse formulate a vario titolo in un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Dda diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, a carico di 29 persone. Il provvedimento è stato eseguito questa mattina, nelle province di Reggio Calabria, Pavia, Udine, Terni e Catanzaro dai Carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria.

Gli indagati farebbero parte di un’organizzazione criminale operante in varie regioni. Le “nuove leve” della consorteria avevano messo in piedi un’associazione dedita alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di cocaina e marijuana, che costituiva la principale e più remunerativa attività illecita svolta dalla cosca, ma anche attività estorsive nei confronti di noti imprenditori locali, che si sono ribellati segnalando alle istituzioni le loro condotte delittuose. In carcere anche D. A., nato a San Giovanni Rotondo (Foggia), 28 anni. (calabria7)