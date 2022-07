Cactus in fiore, rubate le luci esterne: “E vi indignate per Foggia brutta?”

Statoquotidiano.it, 6 luglio 2022. “Avremmo preferito fare un post sull’estate e sui progetti futuri, invece ci tocca pubblicare una foto di due “simpatici” individui che hanno rubato tutte le luci esterne del Cactus In Fiore”. Così in un post sulla sua pagina facebook la pizzeria di Foggia in piazza De Carolis.

“E c’è ancora chi prova indignazione quando qualcuno giudica la nostra città fra le più brutte d’Italia. Con l’augurio che possiate “fare luce” sulle vostre brutte vite”, commentano i gestori del locale.