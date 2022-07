Carnevale di Manfredonia, Gatta replica a Campo: “Paolo, datti pace!”

Ebbene, se avesse ascoltato gli interventi dei relatori nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, avrebbe appreso che proprio il sottoscritto, e non solo, ha dichiarato che il Carnevale di Manfredonia si svolge anche grazie al contributo di centomila euro da parte della Regione. Ma al contempo non può non essere sottolineato che tale contributo non è un atto di magnanimità, una regalìa, una mancia che si dà a chi si presenta con il cappello in mano: è un atto dovuto per un carnevale storico e di grande risalto a livello non solo regionale.

Del resto, la Regione elargisce contributi per manifestazioni di opinabile valenza culturale che si svolgono in altri lembi della Puglia e, quindi, perché mai non dovrebbe sostenere un evento che, invece, dà lustro all’intero territorio di Capitanata e pugliese? Ma c’è di più: la somma stanziata sarebbe stata inferiore se il sottoscritto non avesse presentato un emendamento al Bilancio per farla incrementare, alla luce del nuovo ingresso di altra città nel novero di quelle con i carnevali “storici”. Prima di usare sostantivi offensivi, perciò, il collega Campo dovrebbe riflettere ed apprezzare lo sforzo enorme che il Sindaco ed i giovani amministratori stanno facendo per risollevare la Città dalle macerie in cui è stata ridotta dopo decenni di centrosinistra alla guida della città”.