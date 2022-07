Comitato Manfredonia Emergenza Abitativa: “Occupazioni senza titolo, Comune intervenga”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 06 luglio 2022. Indignazione del Comitato Manfredonia Emergenza Abitativa in relazione alle dichiarazioni dell’assessora Grazia Pennella rilasciate nella seduta del consiglio comunale di Manfredonia del 17 giugno 2022.

Come precisato dalla signora Angela, segretaria del Comitato, in quella seduta, l’Assessora avrebbe dichiarato pubblicamente che, in relazione alle ataviche problematiche afferenti l’edilizia residenziale pubblica, nelle quali diverse sarebbero le situazioni di occupazione sine titulo, a seguito di istruttoria, già in mattinata del 17 sarebbe stata adottata una determina, che avrebbe dovuto essere comunicata all’Arca per i consequenziali atti di sgombero dell’immobile.

Sempre secondo quanto dichiarato dalla segreteria, il Comitato si sarebbe interfacciato con il commissario straordinario di Arca. Dott. Pascarella, il quale, invece, avrebbe informato il Comitato che sino a ieri alcuna determina sarebbe stata comunicata formalmente all’Arca.

In conclusione, afferma Anna, “siamo pronti ad infornare la Procura” anche se sempre aperti al dialogo con l’Assessora affinché alle promesse seguano i fatti.

A cura di Antonio Castriotta, 06 luglio 2022.