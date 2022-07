Infermiere professione usurante, Nursing up: “Noi lo diciamo da anni”

Statoquotidiano,it, 6 luglio 2022. Apprendiamo, in queste ore, che il Ministro della Salute, on. Roberto Speranza, si è fatto portavoce di una lodevole iniziativa, scrivendo di suo pugno, al ministro Orlando, per intervenire in tempi brevi per conferire, agli infermieri e agli altri operatori dei nostri pronto soccorso, il tanto atteso riconoscimento di professione usurante”. Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up. Sinceramente, ci meravigliamo, e non vuole essere affatto una presa di posizione contro il Ministro della Salute, ma una serena e attenta riflessione, dei toni trionfalistici con i quali l’opinione pubblica sta accogliendo i contenuti della missiva di Speranza”.

“È indiscutibile e tutto questo non può non essere evidenziato agli occhi della collettività, che tutta la professione infermieristica è, da sempre, assieme alle altre professioni sanitarie assistenziali come quella dell’ostetrica, una professione usurante. Nello scorso febbraio, mi fu concesso, continua De Palma, di tenere un’audizione in Senato in merito a un disegno di legge che, ahimè, ancora non è diventato realtà. È l’articolo 1 del Dlsg 67/2011 a stabilire quali sono i lavori cosiddetti usuranti, ossia quelle attività che richiedono un impegno fisico e mentale particolarmente elevato da giustificare un accesso anticipato al trattamento pensionistico rispetto alle altre categorie di lavoratori”.

“In tali disposizioni, purtroppo oggi, gli infermieri rientrano solo in via residuale tra la generalità dei lavoratori notturni, e alla fine, quelli che beneficiano effettivamente di tali previsioni sono pochi, perché l’attività usurante viene riconosciuta solo nei casi in cui i dipendenti prestino servizio per almeno 6 ore del periodo notturno e per un minimo di 78 notti ogni anno. Sono poi considerati come usuranti anche quei lavori in cui l’impiego nella fascia 24:00-05:00 è di sole 3 ore, ma per un periodo di lavoro pari all’intero anno lavorativo”.

“Ci auguriamo che dalla politica arrivi finalmente quella sterzata decisiva, necessaria per intraprendere la strada maestra della valorizzazione degli infermieri e delle altre professioni sanitarie, responsabili della presa in carico del paziente, come le ostetriche, solo per esempio.

Non possiamo sperare di ottenere determinati legittimi obiettivi camminando con il freno a mano tirato, guardando altri correre davanti a noi e sorpassarci, arrivando poi mestamente ultimi al traguardo, per accontentarci della solita pacca sulla spalla”, chiosa De Palma.