Legale: “Peggiorano le condizioni di Domenico Manzella, ora intervengano le istituzioni”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 06 luglio 2022. Peggiorano le condizioni mediche di Domenico Manzella, di 55 anni , capo del personale dell’azienda Ase (Azienda servizi ecologici) di Manfredonia (Foggia) pestato brutalmente la mattina del 2 luglio scorso mentre in sella al proprio scooter si stava recando al lavoro.

Lo riporta il legale dell’uomo, Avv. Pierpaolo Fischetti del foro di Foggia.

Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, per la vicenda due persone, padre e figlio, entrambi dipendenti della stessa azienda Ase, sono stati denunciati con l’accusa di lesioni personali. In un primo momento la vittima era stata sottoposta a cure mediche giudicate guaribili in 30 giorni, “ora a distanza di una settimana il quadro clinico si è aggravato”, aggiunge l’avvocato Fischetti.

“Il mio assistito dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per la ricostruzione dello zigomo, così come dovranno essere effettuati esami specifici per verificare se durante il pestaggio non siano stati lesi organi vitali”. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto fornita dal legale, Manzella è stato colpito al volto e allo sterno con delle scarpe antinfortunistica che hanno la punta di ferro, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.

“Ringraziamo tutti per le attestazioni di solidarietà e affetto, ora tutte le istituzioni devono fare la loro parte, con azioni concrete, per arginare questi fenomeni mafiosi; una situazione del genere non deve più accadere, in primis a Manfredonia”.