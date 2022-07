Mattinata, 19 anni senza Angelo Iaconeta: in attesa della verità

Mattinata (Fg), 6 luglio 2022 – Caso Iaconeta a Mattinata, 19 anni di misteri, alla ricerca della verità.

Il 37enne, che era il guardiano di uno stabilimento balneare mattinatese, uscì dalla sua abitazione alle 17 del 7 luglio 2003: da allora nessun’altra notizia.

Il caso Iaconeta venne trattato anche dalla nota trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”.

La Fiat Uno bianca dell’uomo, venne ritrovata 45 giorni dopo la sparizione in un’area picnic in località “Baccone” nella Foresta Umbra, dentro c’erano chiavi, documenti e nessun’altra traccia. L’auto sarebbe stata parcheggiata da ignoti in quella zona solo successivamente.

La speranza di amici e familiari è che le informazioni dei nuovi pentiti e collaboratori di giustizia del Gargano potrebbero finalmente fare luce sulla sua scomparsa.

Angelo è scomparso nel nulla 19 anni fa ed è annoverato tra le vittime di ‘lupara bianca’ del Gargano.