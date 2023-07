AQP, importanti interventi nella BAT ad Andria e Trinitapoli

ANDRIA – L’obiettivo per l’acquedotto pugliese è di efficientare le infrastrutture e ridurre le perdite, la società idrica sta portando avanti importanti interventi soprattutto nella Bat, rivolti al risanamento ed al miglioramento della rete idrica.

Con le commesse di “Risanamento reti 4” si realizzeranno interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio nelle reti idriche del territorio, con la sostituzione delle vecchie tubature.

L’obiettivo è di efficientare le infrastrutture e ridurre le perdite. “Il riuso dell’acqua, la diversificazione e la ricerca di nuove fonti vanno di pari passo con la tutela della risorsa, come dimostra – spiega il Consigliere d’Amministrazione di Aqp, Francesco Crudele – il costante miglioramento della rete idrica esistente. Con i lavori, che saranno eseguiti a partire dal 2024, la riduzione delle perdite idriche è stimata complessivamente in oltre 6,6 Mmc/anno”. I progetti, diversificati in lotti, comprendono interventi in alcuni comuni del barese e nei comuni della Bat in particolate Andria, Spinazzola e Trinitapoli”.

A cura di Michele Mininni