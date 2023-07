Auto falcia famiglia in vacanza, tre morti nel Bellunese

Roma – Una famiglia di Mestre ha subito una tragica fine durante la loro vacanza a Santo Stefano di Cadore, nelle Dolomiti bellunesi, mentre si trovavano nella loro seconda casa in montagna.

Nell’incidente hanno perso la vita il padre, di 48 anni, la nonna, di 65 anni, e un bambino di due anni, travolti da un’automobilista tedesca di trent’anni.

L’impatto, estremamente violento, si è verificato nel centro del paese: il gruppo, composto dai nonni, i genitori e due bambini, uno in un passeggino e l’altro su una biciclettina, stava camminando lungo un marciapiede stretto lungo la strada regionale 355 che porta a Sappada quando sono stati colpiti dall’auto.

Il padre Marco Antoniello e la nonna Maria Grazia Zuin sono morti praticamente all’istante, mentre il bambino di due anni è deceduto dopo essere stato trasportato in elicottero all’ospedale di Belluno. La madre e il nonno sono stati ricoverati nello stesso ospedale, ma non sono in condizioni gravi. Purtroppo, il nonno ha avuto un malore dopo aver assistito all’incidente.

Gli investigatori stanno esaminando l’ipotesi che la donna tedesca stesse facendo un uso improprio del cellulare al momento dell’incidente. Ancora si attendono i risultati certificati per determinare se ci fosse l’uso di sostanze o un eccesso di alcol. I Carabinieri hanno dovuto avvalersi di un’interprete per interrogare la donna.

Secondo i testimoni, l’Audi nera guidata dalla trentenne ha inizialmente sfiorato il bambino in bicicletta e la madre, per poi centrare il padre, il bambino più piccolo e la nonna. Nel centro di Santo Stefano c’erano molte persone in quel momento, poiché si stava svolgendo una funzione funebre. L’allarme è stato immediato: sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118, l’auto medica di Pieve di Cadore e l’ambulanza di Auronzo, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Dalle indagini condotte dai militari sembra che l’auto stesse viaggiando ad alta velocità e non siano stati riscontrati segni di frenata. La distanza tra il punto dell’impatto e il luogo in cui sono stati ritrovati i corpi è di circa 30 metri.