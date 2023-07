Gradinata Est: “Le famose 48 ore di riflessione sono passate e tutto tace”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Iraldo Colicelli è comodamente seduto fuori il suo bar, intento a sfogliare la Gazzetta di Capitanata, magari nel tentativo di cercare l’ennesimo articolo sul Sindaco di Manfredonia. Al Miramare si lavora in maniera assidua per rimettere a nuovo gli spogliatoi di fianco la Curva Nord, qualcuno deve spiegarci il perché un giorno.

Il futuro del Manfredonia Calcio 1932 è in forte dubbio, ormai questo è chiaro.

Noi ci teniamo a ribadire che siamo pronti a scendere nuovamente in piazza, questa volta da cittadini e non da tifosi per chiedere le dimissioni di tutti gli addetti ai lavori che in circa 2 anni non sono stati capaci di consegnare alla città uno stadio agibile, come promesso.

A questo punto ci sentiamo anche di dire che questa città MERITA DI PIÙ! Il Manfredonia Calcio 1932 e’ un PATRIMONIO per noi tutti e VOI state DISTRUGGENDO tutto”.

Lo riportano in una nota i referenti di Gradinata Est Manfredonia.