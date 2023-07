La ragazza tosata, da Menandro alla Cecenia

Sui quotidiani di questi giorni è apparsa la foto di Elena Milashina, giornalista della testata antigovernativa russa Novaya Gazeta.

Era in ospedale, la testa rasata, con il cranio e le mani fratturate colorati di antisettico verde, tutto il corpo malconcio a causa delle nerbate con tubi di polipropilene, sistema che di solito viene usato in Cecenia contro i detenuti e che causa un dolore forte simile a quello delle scottature.

La giornalista infatti si stava recando a Grozny, insieme all’avvocato Alexander Nemov, per assistere al processo, conclusosi con una condanna a 5 anni di prigionia, di una donna, Zarema Musayeva, colpevole di frode e di aggressione ad un poliziotto, in realtà rea di essere la moglie e soprattutto la madre di due importanti dissidenti ceceni.

La giornalista Milashina, premiata già nel 2009 da Human Rights Watch, si è da sempre occupata dei crimini commessi dal regime ceceno, diventando l’erede di un’altra grande giornalista antigovernativa, Anna Politkovskaja, uccisa a Mosca nel 2006 proprio per le sue inchieste sugli abusi perpetrati nella guerra in Cecenia.

Gli aggressori della Milashina le hanno intimato di non scrivere più nulla su questi argomenti e che questo era un avvertimento. Naturalmente sia il presidente ceceno Kadyrov che lo stesso Putin hanno parlato di un fatto grave su cui si indagherà.

Ma è pur vero che oggi la stampa ricorda che Kardyrov accusò la giornalista aggredita di essere una terrorista. Si vedrà dove porteranno le indagini, se ci saranno.

Intanto si registra l’ennesimo agguato, proprio quando la coraggiosa giornalista stava dedicando le sue attenzioni al conflitto fra due personaggi di cui si parla molto in questi giorni: il presidente ceceno Kardyrov e quel Prigozhin della tentata marcia con i suoi mercenari Wagner su Mosca.

La giornalista ne aveva sottolineato le somiglianze e le differenze nei comportamenti, notando che i ceceni combattono furiosamente quando vengono attaccati nel loro territorio, mentre le truppe mercenarie, per statuto, combattono contro chiunque.

La novità del comportamento di Prigozhin, ora esiliato e non più ufficialmente al soldo di Mosca, ha fatto venire a galla, nella lucida analisi dell’ultimo articolo della giornalista, l’antagonismo spesso a stento celato fra questi due uomini, entrambi concentrati per anni nel ruolo di procacciare miliziani utili ai russi, ma recentemente in divario tra loro per le mire politiche, sia pure al momento frustrate, di Prigozhin; con la possibilità che anche solo uno sparo possa aprire “un nuovo conflitto interetnico nel Caucaso”.

Un agguato in piena regola, dunque, uno dei tanti a danno di giornalisti coraggiosi.

Ma nel caso di Elena Milashina dobbiamo notare una cosa in più: anche l’umiliazione della rasatura del capo. Una pratica che le donne conoscono da sempre.

Sia nella vita reale che nella consegna simbolica alla letteratura. La nostra culla del patriarcato, la Grecia antica, vedeva nella rasatura dei capelli un gesto con cui la famiglia consegnava allo sposo la propria figlia, dopo che le veniva estirpato quella parte di selvaggio che la capigliatura esprimeva.

Parallelamente sappiamo che gli eroi guerrieri spartani, pettinando i loro lunghi capelli prima di ogni battaglia, si apprestavano ad intimorire gli avversari con le chiome che agitavano alla maniera delle criniere di animali feroci. La donna doveva essere tosata per passare dal primo padrone, il padre, al nuovo padrone, il marito. Come segno di sudditanza, di accettazione delle nuove regole, di rinuncia a una qualsiasi forma di personalità incarnata dalla selvatichezza della lunga chioma.

Ma questo aspetto, in qualche modo legato alla logica del potere, assume spesso la connotazione dell’umiliazione per la donna che si macchia di qualcosa agli occhi di chi detiene uno stretto potere e controllo su di lei.

E il commediografo Menandro, nell’Atene ormai post classica, assegna questa punizione ad una ragazza, rea di aver baciato suo fratello, fratello di cui il fidanzato, geloso, ignorava l’esistenza. Da qui l’equivoco e la punizione con la cancellazione di un aspetto importante della bellezza femminile.

Come non ricordare il trattamento subito anche qui da noi, nel dopoguerra, dalle donne accusate di aver collaborato o di aver amato i soldati tedeschi.

Una pratica che si perpetua nei secoli, dove, oltre al danno fisico, emerge con chiarezza la volontà di schiacciare la donna annullando ogni parte bella della sua femminilità.

E sicuramente questo avviene senza che questi criminali abbiano mai letto Menandro. Ennesima conferma della potenza degli archetipi nella storia umana.

Maria Teresa Perrino, 6 luglio 2023