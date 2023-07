La truffa della fecondazione assistita (IV parte)

IV – Nella famiglia arcaica la sopravvivenza è garantita dalla forza fisica al fine della difesa dei singoli, del territorio e per la caccia. Successivamente e fino ad oggi, il denaro e le proprietà hanno sostituito la forza fisica e la capacità di provvedere al sostentamento.

La capacità di riproduzione è sempre stata, ed è tuttora, solo eventuale e successiva.

In poche parole la famiglia, prima di procreare, deve sostenersi, e chi se ne assume i gravami, chi fa dei sacrifici, chi raccoglie nel suo complesso il carico dei doveri maggiori in favore di tutti i sui membri, ne è il centro, a prescindere dalla propria capacità o meno di generare e moltiplicarne i componenti.

Quest’ultima, quindi, è senza dubbio un fenomeno possibile e prevedibile come conseguenza di quella capacità di sopravvivenza, ma successivo ed eventuale.

Venendo al modello italiano della famiglia tradizionale, molto influenzato dal pensiero cattolico, anch’esso poi non si è mai sovrapposto perfettamente a quello che avveniva nella pratica.

L’esempio classico è la cosiddetta famiglia allargata del passato che annoverava un numero di componenti imprecisato, il più importante dei quali era colui che deteneva la responsabilità del lavoro e della ricchezza maggiore e poteva essere chiunque degli adulti, ad esempio il nonno.

La ricchezza, quindi, era il criterio che determinava la gerarchia della famiglia stessa, ma anche la nascita delle nuove famiglie con la cosiddetta dote. La stessa capacità di procreare, era solo il necessario requisito affinché si potesse assicurare il tramandare della ricchezza stessa e del nome, di generazione in generazione.

D’altro canto, l’impostazione tipica del modello di famiglia tradizionale, per fortuna non poi così metabolizzato, è quella che ha visto prolificare numerosi fenomeni degenerativi quali il familismo amorale e persino la cosiddetta mafia; è dichiarazione recente quella del pentito Gaspare Mutolo a proposito del noto capo mafia Matteo Messina Denaro al fine di precisare che quest’ultimo non fosse assolutamente il capo della mafia, ma solo uno dei tanti capi: “Ogni mafioso ha ancora il dovere di sposarsi e dare il proprio nome alla prole. Io dovetti farlo da latitante e lo stesso avrebbe dovuto fare, senza accampare scuse, un capo”[1].

In poche parole la prolificità non è altri che la capacità dei singoli, in genere di sesso maschile, perché le donne in questo possono solo assumere il ruolo di comparse, di trasmettere le proprie ricchezze ed il potere per via di sangue, al fine di assicurarsi una quasi perversa immortalità, che non ha niente di morale o religioso.

Quando, però, le donne hanno iniziato ad assumere una certa autonomia economica e lavorativa e quando con l’incedere dell’evoluzione tecnologica, la riproduzione ha rivalutato il ruolo della genitrice, il modello è andato in crisi. Il modello, non la famiglia.

In passato, quando la donna manifestava problemi di fertilità era un dramma, per lei naturalmente e per nessun altro, e non di rado veniva scartata o sostituita. Ancora oggi la infertilità è per il diritto canonico causa di scioglimento del matrimonio. La stessa genitorialità derivante dall’affezione, cioè l’adozione, era al massimo tollerata come vile succedaneo della vera e propria filiazione (per loro) per via procreativa “naturale”.

Anche la legge e la costituzione italiana, solo in ultimo, hanno riconosciuto la perfetta parità e dignità fra figli legittimi, naturali e adottivi. Tutto questo perché sostituire i cromosomi con l’amore e il dono di sé, cioè il legame affettivo di cui si è detto, significa minare alle fondamenta il fosco castello costituto dalla famiglia tradizionale formata da copia eterosessuale, unica capace di riprodursi biologicamente, anche se, come si è visto, l’emancipazione femminile e la stessa genetica, cioè le tecniche stesse di fecondazione assistita, iniziano a costituire una seria minaccia.

Naturalmente tutto questo potrebbe apparire a chiunque appartenga ad una delle moderne società occidentali una pura esagerazione, eppure non lo è affatto. Innanzitutto perché le civiltà si confrontano in continuazione, e prima o poi una soccombe se rimane indietro, come è successo a quella egiziana, fenicia e altro ancora, se la tensione morale di cui è permeata si affievolisce o comunque non progredisce a sufficienza.

Di conseguenza non va affatto sottovalutata la perseveranza del modello familiare, ad esempio islamico che proprio ora l’occidente deve fronteggiare, e come già detto non è neanche poi così lontano dal vedere russo, o meglio da quello orientale nel suo complesso, assieme a quello nordafricano che rappresentano forse più della metà del globo terraqueo.

Se in Iran per aver messo storto il velo si rischia di essere arrestate e stuprate per giorni a morte, a poco più di quattordici anni, evidentemente il tema è piuttosto rilevante. Ma quel velo per gli islamici stessi è il simbolo reale e concreto di una reale sottomissione femminile, laddove la bellezza della donna, la sua sensualità e la sua sessualità, non le appartengono, ma devono appartenere necessariamente ad un uomo, che sia il padre, o il marito a cui ella è stata tecnicamente venduta, cioè la sua libertà.

Questo modello familiare genera obbrobri naturalmente ed altrettanto dolore ma la domanda a cui è opportuno rispondere è: siamo così sicuri che questo modello sia poi così distante dal modello tradizionale/naturale di cui si discute in Italia?

In realtà il ruolo della donna nella società e nella famiglia, è il vero problema dei problemi, ed influisce su tutte le questioni delicate nel campo della famiglia e della sessualità o della omosessualità, persino della politica in generale.

Essenzialmente il di lei compito secondo la tradizione classica ammodernata ed edulcorata dai fini professionisti della morale del pensiero militante e soprattutto religioso, è puramente di natura affettiva ed esecutiva, al limite del grossolano, lontanissima dunque dalle vere e proprie attività intellettuali e di governo della famiglia, nonostante che la costituzione italiana dica l’esatto opposto.

I fini sociologi oltranzisti definiscono queste funzioni come “di cura”, per renderle potabili, e gli attribuiscono incontrovertibilmente natura sostanziale, come conseguenza della divina, prenaturale e sovrannaturale differenziazione sessuale degli individui, (al contrario di quello che affermano i testi sacri per la verità).

Ne deriva inevitabilmente che i ruoli di entrambi i sessi siano diversi per ordine sempre divino, in ragione della suddetta differenziazione biologica, e che quello della donna, nella gara a chi prevalga fra entrambi, poi nella concretezza debba soccombere, anche se formalmente si affermi il contrario.

Per riassumere, si ha una ragione di carattere soprannaturale che differenzierebbe i sessi a livello teorico, e una inferiorità fisica e psicologica, questa volta puramente di fatto, come conseguenza di quella differenziazione.

Dunque non può ella assumere il ruolo di guida, per la semplice ragione che non solo è più debole fisicamente, e quindi non adatta ad usare il bastone, ma soprattutto è gravata dal compito procreativo (in cui pure il sesso, e la tentazione di Eva, figura da aggravante) ed educativo della prole, che porta con sé solo ed esclusivamente la cura materiale, non spirituale, dell’ambiente familiare, che viceversa attiene al maschio, quindi non è neanche atta ad usare l’ingegno, cioè la carota.

Detta in maniera più accademica, nel momento esatto in cui si opera una differenziazione di qualsiasi tipologia fra coniugi o fra qualsiasi altro concetto, automaticamente si genera una graduatoria, e uno di essi, cioè il più debole, soccombe, dovendo assumere sulla propria schiena il ruolo più gravoso e meno rilevante, perché una motivazione di comodo chiunque è in grado di partorirla.

Naturalmente questa impostazione è stata nei decenni scorsi ferocemente avversata dal movimento femminista, ma in ultimo si è verifico un fenomeno piuttosto singolare a proposito di alcune femministe di lunghissimo corso, che quelle battaglie di civiltà le hanno combattute per davvero e notevoli risultati sono riuscite ad ottenere, ricavandone per altro un notevolissimo successo.

Queste iniziano ad arretrare, forse per stanchezza, forse per non rischiare quanto fino ad ora ottenuto per le donne in generale, o forse ancora peggio,per il timore di mettere a repentaglio il seguito e la popolarità personali già conseguiti, evitando di continuare a lottare controcorrentee per lotte viceversa impopolari, come fatto in passato.

Perché diciamolo chiaramente, lottare per chi è discriminato è sempre in origine impopolare, poi tutti sono capaci di salire sul carro del vincitore, magari anche esagerando per andare alla ricerca dell’eccesso opposto.

D’altro canto però, democrazia e libertà non possono mai darsi per definitivamente acquisiti, perché sono valorisupremi ed universali, per questo quasi delle vere e proprie utopie, e il processo volto al loro conseguimento deve essere continuo, poiché non conosce limiti e forse non conoscerà mai neanche la loro assoluta e definitiva realizzazione. Ma lo stesso accade con alcuni omosessuali dichiarati di grande notorietà piuttosto avanti negli anni e per le medesime motivazioni, visto che ormai grazie al notevole valore sociale raggiunto, hanno smesso di subire sulla loro pelle le vecchie discriminazioni.

[1]Intervista rilasciata dal Pentito Gaspare Mutolo al settimanale “Oggi” in data 13 aprile 2023.

A cura di Lorenzo D’Apolito