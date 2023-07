Manfredonia – Oggi è un giorno memorabile per i coniugi Samele perché ricorrono 60 anni da quando di fronte a Dio e davanti a tutti i loro cari hanno pronunciato per la prima volta il famoso “SI”.

Un atto d’amore che gli ha visti celebrare quelle nozze nel lontano 6 luglio 1963 nell’antica chiesa del Carmine.

Allora essi fecero quella che si chiamava la “fuitina”, un’azione forte e contraria alle regole comuni che però testimoniava la voglia e il forte desiderio di iniziare una percorso d’amore insieme conseguente all’impazienza di attendere i tempi stabiliti per potersi sposare. E proprio perché “clandestini” nell’amore non potevano indossare abiti particolarmente sontuosi – quello della sposa anziché bianco era turchese -, dovevano celebrare il sacro rito alle 8:00 di mattina, ma non all’altare principale bensì a uno laterale posto all’ingresso della chiesa dove l’illuminazione era praticamente inesistente, e a presenziare erano solo i genitori e i testimoni.

Niente doveva risaltare quel momento (al tempo si faceva così).

Ma i due non persero di certo la gioia di raggiungere finalmente il loro obiettivo, tant’è vero che erano enormemente felici di quanto stava accadendo: le foto e alcuni brevi filmati lo testimoniano.

Lui, Gaetano, nativo di Cerignola; lei, Anna, di Manfredonia. Dal loro amore sono arrivati 5 figli: Carmela (purtroppo venuta a mancare a pochissimi giorni perché nata prematura), Sabino, Marianna, Ciro e Tiziano.

Dopo un primo periodo passato a Cerignola dove nascono i primi tre figli, la famiglia si traferisce a Manfredonia città nella quale, oltre a nascere gli altri due, si stabiliscono definitivamente.

Il lavoro li nobilita e gli permette di crescere la propria famiglia. Gaetano infermiere professionale prima a Cerignola poi a Manfredonia, Anna responsabile dell’attività di rivendita bibite e gas a Manfredonia che scaturirà dall’azienda che suo padre, Ciro Fabiano, lascerà: la “Perla&Fabiano”.

Queste nozze di diamante testimoniano che cosa vuol dire il vero amore e come tutti gli amori ha attraversato i suoi momenti di vita fatti di luci e di difficoltà.

Questo é tipico delle cose degli uomini imperfette e cadùche, ma è un percorso che se vissuto nell’onestà e nel rispetto porta dei buoni frutti.

Auguri ai coniugi Samele e auguri a tutta la famiglia!

A cura di Michele Solatia, Manfredonia