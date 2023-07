Ondata di caldo nel Foggiano, punte anche sopra i 40°C e notti tropicali

FOGGIA – Dal week-end si aprirà una intensa ondata di caldo. Si tratterà della seconda di questa stagione estiva. L’anticiclone africano lavorerà a pieno regime ad inizio settimana quando la bolla anticiclonica tenderà a portarsi sul Mediterraneo. La massa d’aria sarà molto calda ed arriverà direttamente dal Sahara. Essa è molto secca in origine e si riscalda facilmente per compressione. Tra l’altro il promontorio sarà molto robusto in quota tanto che i valori saranno a livelli record per il mese di giugno.

Temperature, gran caldo e picchi anche sopra i 40°C.

L’apice del caldo intenso è atteso a metà settimana e interesserà in particolare il Centro Sud. Sono attesi valori superiori ai 32-33°C su molte località; la regione più calda sarà la Sardegna con punte fino a 40-42°C, seguita dai picchi di 38-40°C di Toscana, Campania interna e Puglia; dai 37-38°C di Piemonte, Ovest Lombardia, Emilia, Lazio interno e dai 35-36°C dell’entroterra siculo e del cosentino. Le temperature saranno alte anche di notte dove le minime saranno superiori ai 23°C e il clima sarà anche afoso. Le temperature sulle coste saranno più contenute per via delle brezze seppur con afa intensa.

Quanto durerà?

Tutta la nuova settimana sarà impegnata da questa ondata di calore che coinvolgerà soprattutto le regioni del Centro Sud. Al Nord con particolare riferimento alla cerchia alpina infiltrazioni di aria oceanica potranno dar luogo a qualche passaggio temporalesco nella seconda parte della settimana. Lo riporta 3bmeteo.com