Riccardi: “Grazie dott. Furio per la tua professionalità al San Camillo”

Il suo impegno per la cura dei pazienti è stato un esempio di eccellenza professionale.

Grazie Leonardo per il tuo contributo senza pari e mi dispiace se la politica non è stata in grado di svolgere appieno il suo ruolo nel consentirti di continuare a lavorare in un ospedale che continua a perdere professionisti anziché trattenerli”.

Lo riporta l’ex Sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi.