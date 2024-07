Buona la prima per "Miss bellezza italiana": grande successo a Barletta

Buona la prima per la terza edizione di Miss Bellezza Italiana 2024 a Barletta! La serata di giovedì 4 luglio è stata un successo, con l’accoglienza calorosa per le 22 aspiranti miss in gara al ristobar Fiumarè di Barletta. L’evento guidato con maestria dalla bravissima presentatrice barlettana Lucia Dipaola ha attirato un numeroso pubblico e tanti consensi positivi.

Dopo le votazioni della giuria, sono state assegnate diverse fasce, e ben 16 ragazze si sono aggiudicate la partecipazione alla finalissima di agosto a Manfredonia. A vincere la prima tappa di Barletta è stata la ventunenne n. 5 Luigia Cirillo di Molfetta.

A dare una nota di simpatia e allegria alla serata ci ha pensato un ospite d’eccezione, showman e attore comico barese, tra i protagonisti della fortunata e divertente serie televisiva “Mudù”, Donato Francone. La bellezza delle partecipanti è stata esaltata e impreziosita dalle sapienti mani delle professioniste CESVIM di hair styling e make-up.

Il patron della manifestazione, Domenico Di Candia, si è detto soddisfatto del successo della prima tappa e ha sottolineato l’importanza di promuovere non solo la bellezza, ma anche il talento delle concorrenti. “Quest’anno ripartiamo con grande passione per offrire uno spettacolo che non solo celebra la bellezza, ma anche il talento. – afferma il patron Di Candia – È gratificante sentire le concorrenti ringraziarci per aver superato delle loro insicurezze e per aver creato nuovi legami d’amicizia. Questi sono i valori fondamentali su cui puntiamo per il nostro concorso.”

La prossima tappa della kermesse di bellezza si terrà a Manfredonia, il 14 luglio 2024 alle ore 17.00, presso il Lido Kursaal di Siponto e sarà presentato dai super conduttori Chiara Carpano e Matteo Robustella. Dopo Manfredonia sono previste numerose tappe tra cui Margherita di Savoia, Vieste, Vasto e Ruvo di Puglia.

Per ricevere maggiori informazioni sulla partecipazione al concorso contattare al +334 1620008 o seguire la pagina ufficiale https://www.missbellezzaitaliana.it/

