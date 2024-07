Elly Schlein tornerà in Puglia a settembre per partecipare alla festa regionale dell’Unità, che si terrà dal 5 all’8 settembre a Manfredonia. Nel frattempo, il Partito Democratico regionale è impegnato nella raccolta firme per il referendum contro l’autonomia. Ieri, la direzione regionale del PD si è riunita per fare un bilancio delle elezioni e stabilire un calendario di impegni per spiegare le ragioni dell’opposizione alla riforma del neoregionalismo.