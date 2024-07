Oristano, scontro tra auto e moto: tre morti e 2 feriti

Le fiamme hanno minacciato i vicini oliveti, sugherete e diversi ettari di macchia mediterranea. Le vittime facevano parte di una comitiva di amici, tutti appassionati delle due ruote, in viaggio verso il lago Omodeo per una gita fuori porta. La dinamica dell’incidente resta da chiarire: a causa dell’impatto, violentissimo, si è innescato un gigantesco rogo. Ricoverati in ospedale, in condizioni non gravi, un quarto motociclista e il conducente della vettura.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it