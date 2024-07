I prezzi delle case vacanza nelle località turistiche, sia al mare che in montagna, sono in forte aumento. Anche in Puglia si registra un’impennata, principalmente dovuta agli acquisti di stranieri che scelgono di stabilirsi nella regione. Secondo l’ultima rilevazione di Scenari Immobiliari, pubblicata dal Sole 24 Ore, dal 2019 a luglio 2024 i prezzi sono aumentati del 17%.

Le tre “perle” del turismo in Puglia

In Puglia, tre località spiccano particolarmente. A Polignano a Mare, sulla costa adriatica barese, i prezzi sono aumentati del 14,3%, a Gallipoli, sulla costa occidentale del Salento, del 13,3%, e a Vieste, nel Gargano, dell’11,1%. Queste tre destinazioni, frequentate da decine di migliaia di vacanzieri italiani e stranieri, attirano molti acquirenti, soprattutto stranieri, che le scelgono come residenza per buona parte dell’anno, interessati anche alle residenze storiche e ai palazzi di pregio. Non si tratta di turisti di passaggio, ma di veri e propri residenti attratti dalle coste e dall’entroterra pugliesi.

Incrementi fuori dalla Puglia

Oltre la Puglia, Porto Rotondo in Sardegna ha registrato l’aumento più significativo, pari al 24%. Nelle località di montagna, a Cortina d’Ampezzo i prezzi sono aumentati del 27,3% e a Madonna di Campiglio del 16,5%. Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, ha spiegato che questi aumenti sono dovuti al rimbalzo delle quotazioni dopo un lungo periodo di depressione del settore delle residenze turistiche, alla maggiore propensione a vivere fuori città post-pandemia e all’acquisto di case da parte di benestanti stranieri in pensione.

Nobiletti: «Vieste sicuro per investimenti immobiliari»

Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste, una delle località più turistiche della Puglia, ha commentato: «L’aumento dei prezzi delle case vacanza era prevedibile. Negli ultimi anni, Vieste ha visto un miglioramento ambientale significativo, attirando vacanzieri dall’Italia e dall’estero. Vieste è ora considerata una destinazione sicura per investimenti immobiliari, con molti stranieri che vi si stabiliscono anche d’inverno, scegliendo di vivere qui per la loro maturità e vecchiaia».

Fontana e Carrieri sulle dinamiche di mercato

Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia, ha sottolineato: «È il mercato a decidere e dice che vivere in Puglia è bello. Il brand di Puglia promozione ha funzionato bene, e molte località vengono scelte non solo dai pensionati, ma anche da altri compratori, con incrementi immobiliari notevoli». Vito Carrieri, sindaco di Polignano a Mare, ha aggiunto: «La popolarità del brand Puglia, e in particolare di Polignano, spinge il mercato. Il turismo è in crescita e il 60% dei turisti sono stranieri, provenienti anche da Australia, Canada e Asia».

Biancofiore: migliorare la qualità del turismo

Gerardo Biancofiore, presidente di Ance Puglia, ha dichiarato: «Le nostre perle turistiche sono molto richieste, e c’è uno squilibrio tra domanda e offerta di case. È necessario migliorare la qualità del turismo in Puglia, che è ormai una vetrina di eccellenza e deve essere adeguatamente attrezzata».

Lo riporta Il Corriere del Mezzogiorno.