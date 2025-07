Allarme fognatura a Manfredonia: Forza Italia chiede intervento urgente per sversamenti nei canali

Manfredonia (FOGGIA) – La recente e improvvisa esplosione di un impianto fognario nella zona di Manfredonia ha scatenato un’ondata di preoccupazione tra i cittadini e le forze politiche locali.

I consiglieri comunali di Forza Italia hanno lanciato un accorato appello all’amministrazione comunale, chiedendo verifiche immediate per accertare se i liquami stiano confluendo nei canali che veicolano le acque di una sorgente naturale presente nell’area interessata.

Le immagini giunte agli uffici dei consiglieri sono state definite “significative”, suggerendo una situazione di potenziale emergenza.

La gravità della situazione impone, secondo Forza Italia, un’azione senza indugi.

“Non c’è tempo da perdere assolutamente”, hanno dichiarato in una nota congiunta.

Il timore principale è che lo sversamento dei liquami possa causare danni ambientali consistenti e innescare serie problematiche di carattere igienico-sanitario per la popolazione e l’ecosistema locale.

La presenza di una sorgente naturale che alimenta i canali rende la situazione ancora più delicata, paventando la contaminazione di una risorsa idrica preziosa.

Forza Italia ha ribadito la necessità di un intervento urgente da parte dell’amministrazione per scongiurare conseguenze irreparabili.

L’attenzione è ora puntata sulle decisioni che verranno prese per affrontare quella che si prospetta come una corsa contro il tempo per la salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica a Manfredonia.