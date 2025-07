Foggia, De Sabato attacca la Lega: "Strumentalizzano il disagio per consenso elettorale"

FOGGIA – Duro intervento del consigliere comunale Antonio De Sabato, portavoce di Progetto Concittadino, che rompe il silenzio e commenta con toni molto critici le recenti iniziative politiche promosse in città da Joseph Splendido, consigliere regionale e vicecoordinatore provinciale della Lega. “Ho atteso prima di intervenire pubblicamente – spiega De Sabato – perché non è semplice mantenere un tono equilibrato quando in mezzo c’è la Lega, soprattutto qui a Foggia. Esiste un alone di immoralità che, per chi è del Sud, dovrebbe bastare a rendere incompatibile qualsiasi adesione a un partito nato sull’odio per il Mezzogiorno”.

Secondo il consigliere, il partito guidato da Matteo Salvini non avrebbe mai realmente abbandonato quella che definisce una “matrice razzista”, accusandolo di aver solo spostato nel tempo il proprio bersaglio. “Prima i meridionali, poi gli extracomunitari. Sempre per mero calcolo elettorale”, denuncia, citando anche la decisione di accogliere tra le fila leghiste l’ex sindaco Franco Landella, nonostante la sua controversa reputazione. Nel mirino di De Sabato finiscono anche alcune recenti apparizioni pubbliche di esponenti del partito. “Abbiamo assistito alla passerella del generale Vannacci, venuto a Foggia a sventolare dichiarazioni omofobe talmente aberranti da mettere in imbarazzo perfino l’Arma dei Carabinieri”, dichiara, riferendosi alla visita del generale a San Marco in Lamis.

Critiche anche alla passeggiata notturna nel Quartiere Ferrovia, definita “una sceneggiata” utilizzata “come palcoscenico propagandistico”. “Questa non è politica – accusa – è sciacallaggio. È usare il disagio e la rabbia dei quartieri più fragili come carburante elettorale. Una rappresentazione grottesca, una tragicommedia messa in scena con la solita sfacciataggine da chi sogna l’odio razziale come benzina per il consenso”.

Per De Sabato, la Lega continua a privilegiare la visibilità a scapito di soluzioni concrete. “Se davvero si volesse agire per risolvere i problemi, perché non portare Salvini in stazione invece che al bar? Perché non chiedere al ministro dell’Interno più risorse per le forze dell’ordine? Perché non affrontare seriamente il tema dello sfruttamento lavorativo e delle leggi inadeguate come la Bossi-Fini, figlia della stessa destra che oggi si presenta come risolutrice dei problemi che ha contribuito a creare?” Il consigliere cita anche il Decreto Flussi, definendolo “un’arma spuntata” se non viene legato ai bisogni reali dei territori. E conclude con un messaggio politico chiaro: “Su tutto domina il vuoto di senso di una politica che preferisce i riflettori alle soluzioni. Come direbbe Vasco: questa storia un senso non ce l’ha. Noi non resteremo in silenzio. Saremo presenti, vigili e pronti a smascherare ogni tentativo di strumentalizzare la povertà, il disagio e la dignità delle persone per tornaconto elettorale”.

Lo riporta foggiatoday.it