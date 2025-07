Foggia, Quartiere Ferrovia, la stoccata di Rita Montrone «Video della Lega Arriva tardi il degrado lo denuncio da anni»

FOGGIA – Ha raggiunto migliaia di visualizzazioni il filmato diffuso sui social dai referenti locali della Lega: telecamera alla mano, mostrano rifiuti abbandonati, risse e incuria nelle vie Podgora e Monfalcone e più in generale nel quartiere Ferrovia, promettendo “tolleranza zero” e pungolando Palazzo di Città e la sindaca Episcopo a intervenire. Ma la reazione di Rita Montrone, oggi in Fratelli d’Italia, già prima donna Commissario Capo alla Questura di Foggia è diretta:

«È da anni che evidezio queste problematiche anche in televisione: bastava ascoltare prima. Oggi si tenta di cavalcare l’indignazione popolare, ma le soluzioni non possono ridursi purtroppo, alla pubblicazione di un video. “Serve maggiore presenza quotidiana dello stato, controlli costanti sulle licenze dei locali commerciali e un vero piano di riqualificazione urbana”

Montrone ricorda i dossier depositati fra 2023 e 2025 sul quadrilatero della stazione, in cui segnalava spaccio, lavoro nero e attività commerciali fotocopia che svuotano il tessuto economico.

L’ex commissario ribadisce anche che le responsabilità generali di tale status ricadono ampiamente su vecchie amministrazioni che elargivano licenze commerciali a chiunque e colpe da attribuire ai proprietari, di quei locali, che pur di far cassa non hanno pensato alla stabilità e all’equilibrio del tessuto sociale di una città il cui quartiere ferrovia è sempre stato il fiore all’occhiello e il biglietto da visita di Foggia.

“L’impegno non si misura a colpi di hashtag, ma con azioni strutturali: pattuglie, telecamere, bonifiche ambientali, incentivi per attività sane e soprattutto un cronoprogramma chiaro per arginare il problema.

Montrone invita poi tutti i partiti a sedersi allo stesso tavolo : Finora l’unico risultato concreto è l’accaparrarsi qualche consenso. “Il quartiere ha bisogno di continuità, non di passerelle, soltanto così, conclude, possiamo porre fine ad una situazione critica che persiste da anni”.