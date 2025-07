Il cantautore Stefano Del Bravo pubblica il vinile “Visioni di un crononauta”. In copertina una foto specchiante con Michelangelo Pistoletto

È uscito il 25 giugno “Visioni di un crononauta”, la nuova opera di Stefano Del Bravo. La parola “opera” non è stata usata a caso: si tratta infatti di un vinile (33 giri) a tiratura limitata che vanta una copertina d’artista che è un omaggio ai quadri specchianti di Michelangelo Pistoletto. Questo progetto infatti gode della partecipazione del Maestro Michelangelo Pistoletto ed è stato realizzato alla Cittadellarte di Biella con la supervisione di Saverio Teruzzi responsabile del Terzo Paradiso.

Quello del cantautore con il mondo dell’arte è un legame molto stretto e di lunga durata: lui è infatti responsabile dei progetti speciali della nota casa editrice Scripta Maneant, ha fatto due mostre molto fortunate con le sue Polaroid (delle quali ha anche pubblicato un catalogo sempre intitolato “Visioni di un crononauta”).

Tra l’altro da alcuni anni Stefano Del Bravo è stato nominato anche Ambasciatore del Terzo Paradiso di Pistoletto.

«”Visioni di un crononauta” è un progetto che ha avuto una lunga gestazione e ha una veste molto importante: la copertina è infatti una fotografia specchiante di Michelangelo Pistoletto che in questa sua performance-cameo siede sulla Sedia del Viaggiatore. Quest’ultima compariva sulla copertina dell’album di Claudio Baglioni “Viaggiatore sulla Coda del Tempo” ed è l’unico oggetto che il cantautore ha messo all’asta nella sua carriera. Io riuscii ad aggiudicarmela ad un’asta di Amnesty International nel 2003. Questa sedia è un ponte elevatoio tra il passato, il presente e il futuro» – racconta Stefano Del Bravo.

L’album contiene una parte dei brani scritti da Stefano nel corso degli ultimi anni, ma anche delle cover e degli omaggi. Tra quest’ultimi “Via”, celebre canzone del 1981 di Claudio Baglioni.

«Questo lavoro si è avvalso della collaborazione di Ciro Princevibe Pisanelli: tutte le tracce, per quanto concerne la parte degli arrangiamenti, sono firmate e registrate da lui. Invece testi e le musiche sono sempre miei, poi in qualche maniera fondiamo il tutto, diamo una veste diversa ogni volta a questi miei brani e ho individuato in Ciro il sarto migliore per confezionare questi abiti musicali sulle mie composizioni. Il mastering è stato affidato a Tommy Bianchi e Marco Maffei» – prosegue il cantautore.

TRACKLIST

Lato A

01 Ieri eri con me

02 Scusami

03 La macchina del tempo

04 Stella di strada

05 Vivere (prima versione)

Lato B

01 Via

02 Stai con me

03 Vivere (seconda versione)

04 E tu davanti a me

05 Via (strumentale)

