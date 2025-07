Lorenzo Pellegrino, analisi del ruolo delle feste del fascismo in Capitanata

Ennesimo lavoro di ricerca storica comparata del dottor Lorenzo Pellegrino, noto cardiologo in quiescenza, che si è speso, in tutto e per tutto, nell’indagine nel campo sanitario, sulle Opere Pie, a partire dai secoli lontani, con ampia e selezionata documentazione.

Ne porta il titolo “Il fascismo in Capitanata, propaganda, consenso e dissenso popolare, il ruolo delle feste”, in apprezzabile pubblicazione per i Tipi di Andrea Pacilli Editore.

Così il Pellegrino, dopo essersi occupato, in un precedente lavoro, sulla nascita delle Opere Pie, a scavare nel passato, dal periodo pre e post unitario, soffermandosi, fra l’altro, sulla ECA del 1937, durante in ventennio fascista, ritorna a “curiosare”, con intento storico documentale, sull’ufficio delle feste, giocato per fini di regime. Un’ elencazione di feste, ad ogni occasione celebrate per “intento valoriale”, molte del tutte nuove, istituite, inventate lì per lì, per magie pedagogiche, a coloritura patriottica, formante e infiammante, animi incerti, usciti, dal primo conflitto mondiale, moralmente sviliti e disorientati, in cerca di una palingenesi sociale, nel gran caos del dopoguerra, teatro di miserie, e di voglia di intraprendere un cammino nuovo, rigenerativo, onde rinvigorire il sentimento di Patria, tenuto in auge, dall’idea risorgimentale/nazionalistica. Ma che ora pareva languire nelle macerie belliche, nel dolore di vedove, in lunghi scialli neri, e nel pianto di orfani, lasciati nelle strade, senza affetti, senza scuole, a reclamare pane, istituito anche questo come festa, con proclami, in manifesto del 1928 che m’è venuto in visione casuale, in enfasi celebrativa di onore, di rispetto, di non sciupio del pane, “Cuore della casa”, frutto del “Sudore della fronte”, vera “Gloria dei campi”, ed, infine, e non poteva essere diversamente, “Ricchezza della Patria”.

Sorta di panegirico, di carattere suasorio per “l’amor di patria, che soleva condurre al necessario senso, in veste di responsabilità, della fatica e del sacrificio. E allora, in ciò e perciò, nell’ottica della nuova idea, in esaltazione nazional-pedagogica, se così possiamo chiamarla, come in annotazione puntuale del Pellegrino, fiorirono e fiorirono, e si moltiplicarono le feste ad ogni occasione propizia, ad ogni evento, in invenzione e fantasia mirate, fautrici di ricorrenze festive su misura, artatamente, al fine di rinnovamenti, proiettati alla speranza di una nuova e forte rinascita nazionalista dalle macerie della Grande Guerra.

Del sentimento e della nuova idea di Patria, per la quale ingegnarsi al suo splendore di romanità, ormai illusoria e fuorviante, eppur capace di dar fiamme agli animi sviliti, disorientati, nel gran caos delle politiche sociali, che non arridevano alla rinascita.

Con le sinistre che non sapevano dare risposte ai bisogni del cambiamento, e con le destre che temevano rivolgimenti violenti, e, nel così dire e nel cosi fare, alla opportuna ricerca di regimi che dessero loro forza e sicurezza davanti all’avanzata “rossa”. E allora, perché non pescare nella torbida esaltazione di pseudosocialismi demagogici? perché insomma con una simile scelta, non tenere accese aspettative, in illusione prismale, masse deluse e plebaglie esagitate, pronte a seguire ciecamente una guida marciante? E a ciò prepararle all’incanto, con le miriadi di feste, al sicuro e allettante “pane et circenses”, di gioveneliana memoria, per fini distrattivi? Sempre funzionali in qualsiasi forma di governo e di false democrazie? O triste, davvero triste constatazione, purtroppo, della nefasta attualità in ogni tempo, o meglio, in diverso stile, anche con le tre famigerate tre “F”, con feste, farina e forca, di borbonica memoria.

Ma poi anche nelle false democrazie, che rendono inutili i suffragi popolari, favorendo, col tempo e nel tempo, astensioni pericolose, segno tangibile di allontanamento, fautrici di formazione di governi forti, che nascono, a ragion chiara, dal caos politico, dalle debolezze delle scelte socio-economiche.

Orbene, da storico provetto, il dottor Pellegrino passa in rassegna, con una documentazione certa, gran parte delle feste del ventennio fascista, appena osservandole in lucida riflessione, mai del resto allo scopo di trasmettere, o, peggio ancora, condizionare il punto di vista del lettore, che ne gode della più ampia e libera idea di giudizio, in personale arbitrio di pensiero. Il Pellegrino si avvale di una documentazione ampiamente sistematica, con rigore scientifico nella sua lettura, nella sua fine esegesi, intercalando, in appena, sue vedute e suoi punti di vista valoriali delle feste, che, pur avendo una loro funzione “ammaestratrice’ e distrattiva, non si lascia basire, in sbalordimento eclatante, or di giudizi frettolosi, neppure approssimativi, con il suo imperturbabile, raziocinante procedere nella rassegna catalogica delle feste fasciste, in una visione epifanica, seppure in sistema algoritmico a finalizzazioni indagatorie di assunti, ormai, ben catalogati, in affinità non unanime nel confronto esplorativo-comparativo del ventennio fascista, scandagliato nell’aspetto complementare delle feste brillare suasorie, nel comune euforico convincimento prattico-utilitaristico, che addiviene a mete distraenti. Ora il Pellegrino, nel suo intento storico-illustrativo, sempre nei perimetro di una obiettività metodologica, lascia parlare, nella loro più diretta lettura, una doviziosa documentazione archivistica, ben selezionata e accampata con scrupolosa professionalità, per fini illuminanti, suscettibili di riflessioni e di rimandi, a corollari incalzanti, i quali, seppure ammettono contradditoria ipotesi diatribica, non si prestano che a offrire supporto storico, come prodromo di ulteriori approfondimenti di un periodo storico che, seppure in ignominia generalizzata, merita, comunque, ulteriori studi storicamente e scientificamente in appropriata metodologia comparata.

E, nel ciò, il Pellegrino, dottor Lorenzo, con il bernoccolo dell’indagine storico-conoscitiva, si avvale di una sua metodologia logico-deduttiva, con ipotesi per la quale cercare prove documentali per confermarla, o quanto meno darle ribalta nel libero giudizio del lettore, che ne voglia fare coordinate di studio e di riflessione, attraverso le fonti, messe scientificamente in campo per una comprensione “quasi mobile” dell’ingannevole proliferarsi delle feste in ogni periodo storico, con particolare riferimento a quello fascista, preso in esame con filologica e qualitativa scelta documentale. E qui e lì, in raffronto esegetico, il Pellegrino si muove con circospezione, ma con altrettanta perspicace maestria, annotante a ponderata analisi del razionale, vero principio della realtà causale in logoritmi storico-effettuali.

E il tutto, per uno smistamento fenomenico riflessivo, a forti tinte empiristico-documentali, che si lasciano osservare per sistematiche riletture propulsive di indagini ulteriori, nel dubbio e nella certezza, e nell’ambiguità per lo meno dileguarsi nell’attenta ricerca analitica, a comparazione procedurale, che la Storia e il lavoro del Pellegrino, storico in accurata analisi critica delle fonti, non ignorano.

E la sua pregevole ultima fatica ne dà testimonianza non reticente nella sicura pertinenzialità, scientificamente perseguita, in affondi scandaglianti umori e mutevolezze e volubilità di folle esaltate nell’incanto e nel subdolo gioco del Potere in era fascista.

A ben intravederli, nel vero, però, in ogni tempo, e nelle storie dei popoli.

Nella lucida e riflessiva percezione del Pellegrino, in affiorante lungimiranza soffusa, valente storico, smascherante logiche suasorie, orpellate artificiosamente di mirate benevolenze, sopenti coscienze.