Aveva solo 23 anni Giovanni Filippo Gattola, il giovane che ha perso la vita sabato sera in un tragico incidente avvenuto in via Mantova, a Parma. Un ragazzo che sognava in grande, legato alle sue passioni e alla sua famiglia, strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari e di chi lo conosceva.

Lo riporta parmatoday.it.

Residente nel Parmense, ma da raccolta dati con radici profonde nella Capitanata – la madre di Manfredonia e il padre di Foggia – , Giovanni si divideva tra il lavoro e la passione per i motori, senza mai dimenticare la sua terra d’origine, che amava profondamente.

Il destino ha deciso di spezzare il suo cammino sabato 5 luglio, poco prima delle 21.30. Giovanni stava percorrendo via Mantova in sella alla sua moto, una Aprilia 450, acquistata con entusiasmo appena un mese fa, dopo aver conseguito la patente. Era uno di quei sogni che rincorreva con determinazione, proprio come aveva fatto qualche anno prima, quando aveva scelto di arruolarsi nei paracadutisti, trasferendosi a Pisa per intraprendere il percorso militare.

Chi lo conosceva lo ricorda come un ragazzo gentile, educato, ma anche tenace e determinato. “Era un ragazzo d’oro, sempre sorridente e rispettoso, ma sapeva anche essere testardo. Se si metteva in testa qualcosa, faceva di tutto per raggiungerla”, raccontano amici e conoscenti, ancora sconvolti da quanto accaduto.

Sabato sera Giovanni si trovava a Parma, come ogni fine settimana. Tornava sempre nella sua città natale per riabbracciare la famiglia. Anche quel weekend aveva fatto ritorno a casa, ma il suo viaggio di ritorno verso Pisa, previsto per la domenica, non sarebbe mai avvenuto.

Come riportato da parmatodayt.it, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un’auto gli avrebbe improvvisamente tagliato la strada. L’impatto è stato violentissimo e il giovane motociclista è stato sbalzato dalla sella, riportando traumi gravissimi. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per Giovanni non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

A rendere ancora più drammatica la vicenda è stato il comportamento del conducente dell’auto, un uomo di 50 anni, che dopo l’incidente si è dato alla fuga, abbandonando il giovane sull’asfalto. L’uomo è stato rintracciato poco dopo, mentre vagava a piedi lungo la stessa via Mantova. Sulla sua posizione sono in corso accertamenti da parte della polizia locale di Parma, che sta vagliando tutte le responsabilità del caso.

In queste ore di dolore, il pensiero di tutta la comunità di Parma, così come di Manfredonia e Foggia, va alla famiglia di Giovanni, distrutta dalla perdita. I genitori mantengono un legame forte con le loro origini pugliesi.

Una vita spezzata, un sogno interrotto e un vuoto incolmabile, reso ancora più amaro dalla consapevolezza che si sarebbe potuto evitare tutto questo. L’ennesima giovane vittima della strada, la cui memoria resterà viva nel cuore di chi lo ha conosciuto.

A nome della redazione di StatoQuotidiano.it, e di tutta la comunità, le più sincere condoglianze ai familiari e ai parenti.