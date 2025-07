Primato NATO per Amendola: unico scalo europeo a ospitare entrambi i modelli F-35

FOGGIA – La base aerea di Amendola, nel foggiano, consolida il suo ruolo strategico nel sistema dell’Aeronautica Militare Italiana, raggiungendo un primato di rilevanza internazionale.

L’aeroporto, già noto come la seconda base aerea d’Europa per estensione, è ora l’unico scalo militare nel continente a ospitare sia gli aerei F-35A che gli F-35B, la versione più evoluta e sofisticata del caccia multiruolo monoposto di quinta generazione.

Questa notevole capacità è stata rafforzata dalla recente riattivazione del 101° Gruppo Volo.

“Si tratta di un aereo tra i più sofisticati e avanzati dal punto di vista tecnologico in dotazione alla nostra aeronautica che sarà posizionato ad Amendola,” ha dichiarato Gigi Iacomino, esperto di storia dell’aeronautica e profondo conoscitore delle vicende dell’Arma Azzurra.

A partire dal primo luglio, il 32° Stormo dell’Aeronautica Militare, con sede ad Amendola, ha riattivato il 101° Gruppo Volo, equipaggiato con gli F-35B STOVL (Short Take Off and Vertical Landing).

Questi caccia, capaci di decollare in spazi ridotti e di atterrare verticalmente, rappresentano un’altra novità assoluta nel panorama delle Forze Armate italiane.

Dopo iniziali contrasti, Aeronautica e Marina Militare potranno finalmente “condividere” questi velivoli a decollo verticale, attualmente imbarcati su portaeromobili come la Cavour, la Trieste e la Garibaldi (prossima alla dismissione).

Maggior Operatività e Ruolo Chiave nella NATO

Questa duplice capacità incrementa significativamente l’operatività dello scalo militare foggiano nell’ambito della difesa NATO, con una particolare attenzione agli scenari mediorientali.

Gli F-35B, infatti, possono essere riforniti in volo, garantendo un ampio raggio d’azione e un efficace controllo degli spazi aerei.

Dal 2019, il 32° Stormo partecipa attivamente alle operazioni NATO di Air Policing fuori dai confini nazionali.

Da febbraio 2020, Amendola è diventato l’unico reparto in Europa a impiegare congiuntamente sia l’F-35A (CTOL) che l’F-35B (STOVL), contribuendo in modo cruciale alla capacità “air expeditionary” dell’Aeronautica.

Dall’inizio del 2022, il 32° Stormo, con i suoi velivoli di quinta generazione, assolve anche il servizio di NATO QRA (Quick Reaction Alert) a difesa dello spazio aereo della coalizione atlantica.

La base di Amendola impiega inoltre aeromobili a pilotaggio remoto (APR) MQ-9A Predator B per operazioni di intelligence, sorveglianza, acquisizione di obiettivi e ricognizione (ISTAR), sia a livello nazionale che di coalizione.

Oltre a queste attività operative, la base svolge un’importante funzione di addestramento e ha più volte ospitato equipaggi stranieri, inclusi piloti israeliani che in seguito sono stati impegnati nei recenti scenari bellici.

Lo riporta retegargano.it