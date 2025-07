Ragazza scomparsa nel Brindisino: ricerche a tappeto anche in mare

CAROVIGNO (BR) – Sono ore di apprensione nel Brindisino per la scomparsa di una ragazza ucraina di 18 anni, di cui non si hanno più notizie da oltre 24 ore. Le ricerche, che proseguono incessantemente sia via terra che in mare, si concentrano sul territorio di Carovigno, dove la giovane stava svolgendo uno stage presso una delle strutture alberghiere del litorale.

La denuncia di scomparsa è stata presentata ieri ai Carabinieri dai responsabili del villaggio turistico dove la ragazza alloggiava. Per coordinare al meglio le operazioni, si sta valutando l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) di Carovigno, una misura solitamente disposta in situazioni di emergenza.

Sul campo, un nutrito dispiegamento di forze: oltre ai Carabinieri, sono impegnati i volontari della Croce Rossa. Le ricerche in mare sono condotte con l’ausilio dei mezzi della Lega Navale di Torre Santa Sabina e Specchiolla, che battono le acque costiere nella speranza di ritrovare la giovane.

La Prefettura di Brindisi ha fornito le generalità della ragazza e ha convocato per domani, lunedì 7 luglio, una riunione cruciale per fare il punto della situazione e valutare gli sviluppi investigativi.

Dalla Prefettura fanno sapere che “le diverse componenti del sistema di protezione civile” sono mobilitate, con l’impiego di droni e cani molecolari per ampliare il raggio d’azione delle ricerche.

I genitori della 18enne, attualmente residenti in Ucraina, sono stati immediatamente informati della vicenda e vengono “costantemente aggiornati in merito alle attività in essere, anche tramite i canali diplomatici”.

Si è appreso che lo stage della ragazza nel villaggio turistico di Carovigno era legato ai suoi studi presso l’Università di Bratislava.

La comunità locale e le autorità sono con il fiato sospeso, sperando in un rapido e positivo epilogo di questa preoccupante vicenda.

Lo riporta l’agenzia Ansa.