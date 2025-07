MANFREDONIA (FOGGIA) – Una nuova emergenza ha colpito Manfredonia: nel tardo pomeriggio di ieri si è verificata una seconda rottura sulla condotta fognaria in Via Giuseppe di Vittorio.

Questa condotta premente, estesa per circa sei chilometri, è vitale per collegare l’impianto di sollevamento vicino al porto con l’impianto di depurazione cittadino.

Il guasto, avvenuto in un tratto adiacente a quello riparato solo ieri, nella periferia di Manfredonia, ha provocato la fuoriuscita di reflui sul manto stradale.

Nonostante il disservizio, il gestore ha assicurato che il servizio fognario non è stato completamente compromesso.

Le squadre operative sono intervenute prontamente, delimitando l’area interessata e attivando un servizio continuativo di lavaggio stradale con mezzi dotati di tecnologia “canal jet”.

L’obiettivo è contenere l’impatto igienico-sanitario e garantire la sicurezza della circolazione.

Intervento Complesso e Limitazioni al Traffico

L’intervento di riparazione si preannuncia particolarmente delicato e complesso.

Parallelamente, verranno predisposti i collegamenti al nuovo tratto di condotta già posato, lungo 384 metri.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, è stato necessario limitare il traffico veicolare in collaborazione con le autorità locali.

I residenti e i pendolari dovranno fare i conti con i disagi per i prossimi giorni, poiché i lavori proseguiranno fino al completo ripristino della piena funzionalità della condotta.