Ancora incendi all'Oasi Lago Salso: in azione Canadair, elicottero e squadre di soccorso (FOTO VIDEO)

MANFREDONIA – Un incendio è divampato oggi all’interno dell’Oasi Lago Salso, nella zona adiacente ai campi allagati. Sul posto è in corso un imponente intervento di spegnimento che vede impegnati uomini e mezzi di diversi enti.

Secondo quanto appreso, sono intervenuti la Polizia Locale di Manfredonia, i Vigili del Fuoco, il personale ARIF e la Protezione Civile. Nelle operazioni è stato impiegato anche un elicottero della Protezione Civile, mentre successivamente è entrato in azione un Canadair per contenere e spegnere il rogo dall’alto.

Sul luogo dell’incendio sono presenti anche gli assessori comunali Matteo Gentile e Rita Valentino, oltre a una pattuglia dei Carabinieri, giunta per supportare le attività di gestione dell’emergenza.

L’incendio interessa una delle aree naturalistiche più importanti del territorio sipontino. Anche quest’anno, come già avvenuto in passato, le fiamme hanno colpito l’Oasi Lago Salso, riproponendo il problema degli incendi che periodicamente interessano questo prezioso patrimonio ambientale.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Al momento non sono state rese note le cause del rogo né l’estensione dell’area interessata dalle fiamme.

Seguiranno aggiornamenti.