CERIGNOLA (Foggia) – Assalto a un veicolo portavalori della società Battistolli nella mattinata di oggi lungo la Strada Provinciale 231, in agro di Cerignola.

Secondo le prime informazioni, il mezzo blindato sarebbe stato bloccato da due autovetture utilizzate dai malviventi per mettere a segno l’azione.

Dopo l’assalto, una delle auto impiegate dal commando è stata intercettata e inseguita per un breve tratto dagli agenti delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola. I fuggitivi, tuttavia, sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, verificare se sia stato sottratto denaro e individuare gli autori dell’assalto.

Le indagini sono affidate al Commissariato di Polizia di Cerignola, che sta acquisendo ogni elemento utile, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il percorso e nelle aree circostanti.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni ufficiali.