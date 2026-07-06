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BARISTA AGGRESSIONE Barista aggredita, denunciato un 51enne: «Aiuto, aiutatemi»

Momenti di terrore in un bar di Porto Sant'Elpidio dove una barista è stata violentemente aggredita da un 51enne già noto alle forze dell'ordine

Barista aggredita, denunciato un 51enne: «Aiuto, aiutatemi»

Barista aggredita, denunciato un 51enne: «Aiuto, aiutatemi» - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Momenti di terrore in un bar di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, dove una barista è stata violentemente aggredita da un 51enne già noto alle forze dell’ordine. L’intera scena è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno registrato anche le disperate richieste di aiuto della donna: «Aiuto, aiutatemi». L’uomo è stato successivamente denunciato.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio è avvenuto intorno alle 4.50 del mattino all’interno del bar Delirium. Poco dopo l’apertura del locale, il 51enne si è presentato davanti all’ingresso e ha iniziato a colpire con pugni la vetrata. La barista ha immediatamente chiamato il 112, si è chiusa all’interno del bar e ha atteso l’arrivo dei carabinieri.

Dopo un primo intervento delle forze dell’ordine, la situazione sembrava essersi normalizzata. Tuttavia, non appena i militari si sono allontanati, l’uomo è tornato nel locale e ha ripreso l’aggressione, scagliando contro la donna sedie, un ventilatore e altri oggetti.

La vittima, ancora sotto choc, ha raccontato: «Quello che mi ha fatto più male è stato il portamonete in ceramica che uso per la cassa».

La barista ha riportato ferite alla testa, alla schiena e a un braccio, oltre a profondi tagli alle mani e agli arti riportati nel tentativo di proteggersi dagli oggetti lanciati. Alcune lesioni hanno richiesto l’applicazione di punti di sutura.

Per la seconda volta nel giro di poche ore sono intervenuti i carabinieri. Alla vista delle divise, il 51enne è fuggito, ma è stato rintracciato e bloccato nella pineta, quindi accompagnato in ospedale. Nel nosocomio, però, l’uomo avrebbe dato nuovamente in escandescenze alla vista dei familiari, creando disordini nell’area del triage e riuscendo ancora una volta ad allontanarsi.

La mattinata non si è conclusa lì: intorno alle 9.30 il 51enne si è ripresentato nuovamente al bar, rendendo necessario un terzo intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati anche il vicesindaco Andrea Balestrieri e l’assessore alla Sicurezza Enzo Farina, dopo le numerose segnalazioni raccolte nei giorni precedenti.

L’uomo, residente a Porto Sant’Elpidio, ha numerosi precedenti per comportamenti molesti, con diverse denunce, diffide e richieste di intervento da parte di cittadini e commercianti della zona del lungomare centro-nord. Secondo i residenti, solo nella giornata di mercoledì sarebbero state effettuate undici segnalazioni a suo carico.

Il caso è ora all’esame dei carabinieri. Il 51enne, seguito dai servizi sociali e con un passato segnato da problemi legati ad alcol e droga, aveva trascorso un periodo in una comunità di recupero, ma una volta rientrato a casa avrebbe interrotto il percorso terapeutico.

Lo riporta leggo.it.

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