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BISCEGLIE TRAGEDIA Bisceglie, bimbo di 10 mesi muore dopo una caduta dal lettone: indagano i carabinieri

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe precipitato dal lettone nonostante fossero stati posizionati alcuni cuscini come protezione.

Migliora uomo positivo a febbre Nilo nel nord Barese

ospedale bisceglie ph www.sanita.puglia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Bari // Bisceglie //

BISCEGLIE – Un bambino di appena 10 mesi è morto nel tardo pomeriggio di domenica 5 luglio a Bisceglie, dopo essere caduto dal letto dei genitori. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, coordinati dall’autorità giudiziaria, per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe precipitato dal lettone nonostante fossero stati posizionati alcuni cuscini come protezione. Dopo la caduta, la madre lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie.

All’arrivo in ospedale il bambino si trovava in condizioni gravissime: era cianotico e presentava battiti cardiaci molto deboli. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni intervento si è rivelato vano. Il decesso è stato dichiarato dopo circa un’ora di manovre rianimatorie.

La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari per chiarire le cause della morte. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Lo riporta Il Fatto Quotidiano. 

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