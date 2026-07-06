L’Italia si prepara a vivere la settimana più calda dell’estate, con un’ondata di calore destinata a intensificarsi nei prossimi giorni. Dopo le temperature elevate registrate negli ultimi giorni, l’anticiclone subtropicale continuerà a rafforzarsi, favorendo l’afflusso di aria rovente dal Nord Africa e determinando un ulteriore aumento delle temperature su gran parte del Paese. Il picco del caldo è atteso a partire da mercoledì.

Le condizioni più estreme interesseranno soprattutto il Nord, in particolare le pianure della Lombardia, dove i valori massimi potranno raggiungere tra i 37 e i 39 gradi. Località come Malpensa e Bergamo potrebbero persino far registrare nuovi record di temperatura per il mese di luglio.

A contribuire all’innalzamento delle temperature sarà anche un lieve effetto foehn sulle aree pedemontane delle Alpi centro-occidentali. Questo fenomeno manterrà l’umidità relativamente bassa sulle regioni settentrionali, rendendo il caldo più secco e meno afoso rispetto a quello previsto al Centro e al Sud, dove invece l’umidità accentuerà la sensazione di disagio.

Già da lunedì sono attese punte di 35-36 gradi sulla Val Padana occidentale, nel Tavoliere delle Puglie e nelle zone interne della Sardegna. Martedì il caldo si estenderà al resto della Penisola, mentre da mercoledì l’ondata entrerà nella sua fase più intensa.

Anche il Centro e parte del Mezzogiorno dovranno fare i conti con temperature elevate. Nelle aree interne del Centro e nel Tavoliere delle Puglie si prevedono massime comprese tra 35 e 37 gradi, con valori elevati anche lungo la dorsale appenninica.

Tra le città che registreranno temperature particolarmente alte figurano L’Aquila con 32 gradi, Campobasso con 33 e Potenza con 31, valori insoliti per centri situati in aree montane. Il caldo si farà sentire anche in alta quota: lo zero termico salirà intorno ai 4.400 metri sulle regioni centro-settentrionali, mentre sulle Alpi, a circa 1.500 metri di altitudine, si potranno raggiungere i 26-28 gradi. Nel Nord-Ovest le temperature saranno fino a 14 gradi superiori alle medie climatiche del periodo.

Nella seconda parte della settimana, il caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente soprattutto al Centro-Sud, dove l’elevata umidità renderà l’afa ancora più opprimente, mentre al Nord le condizioni resteranno molto calde ma con un clima generalmente più secco.

A rendere la situazione ancora più difficile saranno anche le notti tropicali. In numerose città italiane le temperature minime non scenderanno sotto i 20 gradi, mentre nei grandi centri urbani, come Roma e Milano, e lungo le coste si potranno registrare valori notturni compresi tra i 24 e i 26 gradi. Una situazione che impedirà a edifici e terreno di disperdere il calore accumulato durante il giorno, aumentando il disagio soprattutto per anziani, bambini e persone più fragili.

Lo riporta leggo.it.