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TODISCO CERIGNOLA Catania vicino a Todisco: beffato il Cerignola

Il terzino classe 2002, di proprietà dell'Avellino, sembra destinato a vestire la maglia rossazzurra, nonostante fosse finito anche nel mirino del Cerignola

Catania vicino a Todisco: beffato il Cerignola

Catania vicino a Todisco: beffato il Cerignola - Fonte Immagine: tuttoc.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Cerignola // Sport //

Gianmarco Todisco è sempre più vicino al Catania. Il terzino classe 2002, di proprietà dell’Avellino, sembra destinato a vestire la maglia rossazzurra, nonostante nelle ultime settimane fosse finito anche nel mirino dell’Audace Cerignola e del Sorrento.

Originario di Torre del Greco, Todisco è cresciuto nei settori giovanili di Juve Stabia e Torino, per poi mettersi in evidenza in Serie C con le maglie del Santa Maria Cilento e del Sorrento. Con il club costiero ha conquistato la promozione dalla Serie D nella stagione 2022-2023, prima del trasferimento all’Avellino nel gennaio 2025.

Nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Audace Cerignola, dove si è distinto per continuità di rendimento e affidabilità sulla fascia destra, attirando l’interesse di diversi club.

Se l’operazione dovesse essere definita, Todisco rappresenterebbe il primo rinforzo del Catania per il nuovo corso tecnico guidato da Emilio Longo, che potrebbe così contare su un esterno difensivo già esperto della categoria e in grado di garantire duttilità e qualità lungo la corsia destra.

Lo riporta tuttoc.com.

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