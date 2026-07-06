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DE LEONARDIS Celenza Valfortore senza Postamat, De Leonardis: “Poste Italiane ripristini subito i servizi essenziali”

La comunità continua a fare i conti con gravi disagi legati all’accesso ai servizi essenziali, tra cui ritiro delle pensioni, pagamento delle bollette e operazioni postali di base

Celenza Valfortore senza Postamat, De Leonardis: “Poste Italiane ripristini subito i servizi essenziali”

De Leonardis (FdI)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Foggia // Monti Dauni //

CELENZA VALFORTORE (FG) – A quasi tre mesi dall’esplosione che ha distrutto il Postamat di Celenza Valfortore, la comunità continua a fare i conti con gravi disagi legati all’accesso ai servizi essenziali, tra cui ritiro delle pensioni, pagamento delle bollette e operazioni postali di base.

La situazione, iniziata il 22 aprile, ha portato il Comune a soluzioni d’emergenza, come la messa a disposizione di uno scuolabus per consentire ai cittadini di raggiungere i centri vicini dotati di sportelli funzionanti. Un intervento resosi necessario in assenza di un ripristino del servizio da parte di Poste Italiane.

Sulla vicenda interviene il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che sottolinea la gravità della situazione nelle aree interne: «Dal 22 aprile, a seguito dell’esplosione che ha distrutto il postamat, i cittadini di Celenza Valfortore stanno affrontando notevoli disagi per il pagamento delle bollette, il ritiro delle pensioni e l’accesso ai servizi postali. Significa che, a quasi tre mesi dal fatto di cronaca accaduto nel centro dei Monti Dauni e nonostante le denunce pubbliche del sindaco Massimo Venditti, Poste Italiane non ha ancora provveduto al regolare ripristino dei servizi al punto che, il primo cittadino, si è visto costretto a mettere a disposizione uno scuolabus per permettere ai propri concittadini di raggiungere i centri limitrofi dotati di postamat».

De Leonardis evidenzia inoltre come il fenomeno degli assalti agli sportelli automatici rappresenti una criticità diffusa sul territorio, con conseguenze particolarmente pesanti nei piccoli comuni: «Quella degli assalti agli sportelli automatici di poste e banche è purtroppo una piaga con cui siamo costretti a fare i conti da tempo con una cadenza ormai quotidiana. E se, nei comuni più grandi e popolosi della Capitanata, si è costretti a fare la conta dei danni ma vi è comunque la possibilità di sopperire all’emergenza attraverso l’utilizzazione di altri sportelli bancomat o postamat, nei Piccoli Comuni tali eventi provocano danni pesanti a Comunità che, peraltro, sono largamente composte da popolazione anziana con tutti le conseguenti difficoltà di mobilità che è facile immaginare. La Comunità di Celenza e, in generale, quelle delle Aree Interne dei Monti Dauni e del Gargano, hanno il sacrosanto diritto di poter contare su servizi essenziali efficienti, specie se è il “pubblico” a doverli garantire. Poste Italiane provveda con celerità tanto al ripristino del postamat a Celenza quanto ad una più generale ricognizione dei servizi attualmente presenti sul territorio affinché si possano riorganizzare e potenziare adeguatamente».

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