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CERIGNOLA PORTAVALORI Cerignola, assalto a un portavalori sulla SP231: mezzi dati alle fiamme (LE IMMAGINI)

Secondo le prime informazioni, il furgone blindato sarebbe stato bloccato da due auto durante l’azione criminale

Secondo le prime informazioni, il furgone blindato sarebbe stato bloccato da due auto durante l’azione criminale

Secondo le prime informazioni, il furgone blindato sarebbe stato bloccato da due auto durante l’azione criminale - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Cerignola // Cronaca //

CERIGNOLA (FG) – Assalto a un portavalori questa mattina alla periferia di Cerignola, nei pressi della strada provinciale 231 in direzione Canosa, con un’azione rapida e violenta che ha visto l’impiego di più veicoli e il successivo incendio dei mezzi utilizzati dai malviventi.

POTREBBE INTERESSARTI // Cerignola, assalto a un portavalori sulla SP231: mezzi dati alle fiamme

Secondo le prime informazioni, il furgone blindato sarebbe stato bloccato da due auto durante l’azione criminale. Una delle vetture coinvolte è stata anche inseguita per un breve tratto dalle volanti del Commissariato di Cerignola, riuscendo però a far perdere le proprie tracce.

POTREBBE INTERESSARTI // Cerignola, assalto a un portavalori sulla SP231: mezzi dati alle fiamme

Non è ancora chiaro se il colpo sia andato a segno o se i rapinatori siano riusciti ad impossessarsi del bottino. Quel che appare certo è che i mezzi utilizzati nell’assalto sono stati dati alle fiamme, verosimilmente per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine e cancellare eventuali tracce utili alle indagini.

Le verifiche sono affidate al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, che sta ricostruendo la dinamica dell’azione e la possibile via di fuga dei responsabili. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’esito del colpo e sull’eventuale bottino. Lo riporta telenorba.it.

Russo: “Vicinanza ai lavoratori coinvolti e a tutti quelli del settore. Chi garantisce sicurezza non può lavorare da bersaglio”.

Roma, 6 luglio 2026 – L’assalto al portavalori avvenuto questa mattina tra Cerignola e Canosa di Puglia, ai danni di un furgone blindato della Battistolli, conferma ancora una volta la gravità di una situazione che la Filcams Cgil denuncia da tempo: i lavoratori della vigilanza privata e del trasporto valori operano in condizioni di esposizione crescente a rischi estremi, con tutele inadeguate e senza un riconoscimento del valore, della complessità e del significato del loro lavoro.

Secondo le ricostruzioni, il mezzo è stato bloccato da un commando armato, tra colpi d’arma da fuoco, esplosioni e veicoli dati alle fiamme. Una dinamica che non può essere derubricata a fatto di cronaca nera o a caso isolato. E’ ormai emergenza nazionale. Ogni assalto a un portavalori è anche un allarme sul lavoro: riguarda persone che ogni giorno salgono su un blindato, garantiscono un servizio essenziale per il sistema economico e per la collettività, e vengono esposte a un livello di rischio che non può essere considerato ordinario.

Esprimiamo piena vicinanza ai lavoratori coinvolti nell’assalto di oggi, alle loro famiglie e a tutte le guardie giurate e gli operatori del trasporto valori che ogni giorno svolgono un lavoro difficile, esposto, troppo spesso sottovalutato“, dichiara Fabrizio Russo, segretario generale della Filcams Cgil. “Parliamo di lavoratrici e lavoratori che non possono essere ricordati solo quando finiscono nel mirino di un commando. Il loro lavoro ha un valore enorme per il Paese: chi garantisce sicurezza non può lavorare da bersaglio“.

Per Filcams Cgil, l’ennesimo assalto dimostra che è finito il tempo delle dichiarazioni di circostanza, serve un confronto immediato tra Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, organizzazioni sindacali e imprese per definire misure concrete, verificabili e non più rinviabili.

E’ indispensabile procedere con interventi urgenti su rafforzamento degli equipaggi nelle operazioni più esposte, a partire dalla presenza della terza guardia giurata nei servizi a maggiore rischio; verifica dello stato dei mezzi blindati e della loro manutenzione; aggiornamento dei DVR aziendali; formazione reale e continua; controlli sugli appalti e contrasto a dumping e compressione dei costi; supporto psicologico per chi subisce assalti o eventi traumatici. Tutti elementi che devono trovare applicazione nel nuovo contratto nazionale, non più rimandabile.

Un blindato non è sicuro solo perché è blindato. La sicurezza si costruisce prima, con investimenti, regole, personale sufficiente e ascolto dei lavoratori. Chi lavora nella vigilanza privata e nel trasporto valori non chiede privilegi, chiede di poter tornare a casa incolume dopo una giornata di lavoro e chiede maggiore riconoscimento del suo ruolo sociale.

Filcams continuerà a sostenere le lavoratrici e i lavoratori del settore e a chiedere che la loro sicurezza, la loro dignità e il riconoscimento del loro ruolo diventino una priorità nazionale.

FOTOGALLERY VIDEO ENZO MAIZZI 

 

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