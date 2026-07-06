CERIGNOLA (FG) – Assalto a un portavalori questa mattina alla periferia di Cerignola, nei pressi della strada provinciale 231 in direzione Canosa, con un’azione rapida e violenta che ha visto l’impiego di più veicoli e il successivo incendio dei mezzi utilizzati dai malviventi.

Secondo le prime informazioni, il furgone blindato sarebbe stato bloccato da due auto durante l’azione criminale. Una delle vetture coinvolte è stata anche inseguita per un breve tratto dalle volanti del Commissariato di Cerignola, riuscendo però a far perdere le proprie tracce.

Non è ancora chiaro se il colpo sia andato a segno o se i rapinatori siano riusciti ad impossessarsi del bottino. Quel che appare certo è che i mezzi utilizzati nell’assalto sono stati dati alle fiamme, verosimilmente per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine e cancellare eventuali tracce utili alle indagini.

Le verifiche sono affidate al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, che sta ricostruendo la dinamica dell’azione e la possibile via di fuga dei responsabili. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’esito del colpo e sull’eventuale bottino. Lo riporta telenorba.it.

Russo: “Vicinanza ai lavoratori coinvolti e a tutti quelli del settore. Chi garantisce sicurezza non può lavorare da bersaglio”.

Roma, 6 luglio 2026 – L’assalto al portavalori avvenuto questa mattina tra Cerignola e Canosa di Puglia, ai danni di un furgone blindato della Battistolli, conferma ancora una volta la gravità di una situazione che la Filcams Cgil denuncia da tempo: i lavoratori della vigilanza privata e del trasporto valori operano in condizioni di esposizione crescente a rischi estremi, con tutele inadeguate e senza un riconoscimento del valore, della complessità e del significato del loro lavoro.

Secondo le ricostruzioni, il mezzo è stato bloccato da un commando armato, tra colpi d’arma da fuoco, esplosioni e veicoli dati alle fiamme. Una dinamica che non può essere derubricata a fatto di cronaca nera o a caso isolato. E’ ormai emergenza nazionale. Ogni assalto a un portavalori è anche un allarme sul lavoro: riguarda persone che ogni giorno salgono su un blindato, garantiscono un servizio essenziale per il sistema economico e per la collettività, e vengono esposte a un livello di rischio che non può essere considerato ordinario.

“Esprimiamo piena vicinanza ai lavoratori coinvolti nell’assalto di oggi, alle loro famiglie e a tutte le guardie giurate e gli operatori del trasporto valori che ogni giorno svolgono un lavoro difficile, esposto, troppo spesso sottovalutato“, dichiara Fabrizio Russo, segretario generale della Filcams Cgil. “Parliamo di lavoratrici e lavoratori che non possono essere ricordati solo quando finiscono nel mirino di un commando. Il loro lavoro ha un valore enorme per il Paese: chi garantisce sicurezza non può lavorare da bersaglio“.

Per Filcams Cgil, l’ennesimo assalto dimostra che è finito il tempo delle dichiarazioni di circostanza, serve un confronto immediato tra Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, organizzazioni sindacali e imprese per definire misure concrete, verificabili e non più rinviabili.

E’ indispensabile procedere con interventi urgenti su rafforzamento degli equipaggi nelle operazioni più esposte, a partire dalla presenza della terza guardia giurata nei servizi a maggiore rischio; verifica dello stato dei mezzi blindati e della loro manutenzione; aggiornamento dei DVR aziendali; formazione reale e continua; controlli sugli appalti e contrasto a dumping e compressione dei costi; supporto psicologico per chi subisce assalti o eventi traumatici. Tutti elementi che devono trovare applicazione nel nuovo contratto nazionale, non più rimandabile.

Un blindato non è sicuro solo perché è blindato. La sicurezza si costruisce prima, con investimenti, regole, personale sufficiente e ascolto dei lavoratori. Chi lavora nella vigilanza privata e nel trasporto valori non chiede privilegi, chiede di poter tornare a casa incolume dopo una giornata di lavoro e chiede maggiore riconoscimento del suo ruolo sociale.

Filcams continuerà a sostenere le lavoratrici e i lavoratori del settore e a chiedere che la loro sicurezza, la loro dignità e il riconoscimento del loro ruolo diventino una priorità nazionale.

FOTOGALLERY VIDEO ENZO MAIZZI