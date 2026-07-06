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Home // Cerignola // Cerignola, assalto a un portavalori sulla SP231: mezzi dati alle fiamme

CERIGNOLA SP231 Cerignola, assalto a un portavalori sulla SP231: mezzi dati alle fiamme

Secondo le prime informazioni, il furgone blindato sarebbe stato bloccato da due auto durante l’azione criminale

Tir carico di tabacchi rapinato, il trattore stradale ritrovato incendiato sulla SP 231 a Cerignola

Tir carico di tabacchi rapinato, il trattore stradale ritrovato incendiato sulla SP 231 a Cerignola - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Cerignola // Cronaca //

CERIGNOLA (FG) – Assalto a un portavalori questa mattina alla periferia di Cerignola, nei pressi della strada provinciale 231 in direzione Canosa, con un’azione rapida e violenta che ha visto l’impiego di più veicoli e il successivo incendio dei mezzi utilizzati dai malviventi.

Secondo le prime informazioni, il furgone blindato sarebbe stato bloccato da due auto durante l’azione criminale. Una delle vetture coinvolte è stata anche inseguita per un breve tratto dalle volanti del Commissariato di Cerignola, riuscendo però a far perdere le proprie tracce.

Non è ancora chiaro se il colpo sia andato a segno o se i rapinatori siano riusciti ad impossessarsi del bottino. Quel che appare certo è che i mezzi utilizzati nell’assalto sono stati dati alle fiamme, verosimilmente per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine e cancellare eventuali tracce utili alle indagini.

Le verifiche sono affidate al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, che sta ricostruendo la dinamica dell’azione e la possibile via di fuga dei responsabili. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’esito del colpo e sull’eventuale bottino.

Lo riporta telenorba.it.

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