CERIGNOLA (FG) – Assalto a un portavalori questa mattina alla periferia di Cerignola, nei pressi della strada provinciale 231 in direzione Canosa, con un’azione rapida e violenta che ha visto l’impiego di più veicoli e il successivo incendio dei mezzi utilizzati dai malviventi.

Secondo le prime informazioni, il furgone blindato sarebbe stato bloccato da due auto durante l’azione criminale. Una delle vetture coinvolte è stata anche inseguita per un breve tratto dalle volanti del Commissariato di Cerignola, riuscendo però a far perdere le proprie tracce.

Non è ancora chiaro se il colpo sia andato a segno o se i rapinatori siano riusciti ad impossessarsi del bottino. Quel che appare certo è che i mezzi utilizzati nell’assalto sono stati dati alle fiamme, verosimilmente per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine e cancellare eventuali tracce utili alle indagini.

Le verifiche sono affidate al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, che sta ricostruendo la dinamica dell’azione e la possibile via di fuga dei responsabili. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’esito del colpo e sull’eventuale bottino.

Lo riporta telenorba.it.