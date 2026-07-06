La CGIL FP Sanità esprime piena solidarietà ai lavoratori del reparto di Chirurgia dell’ospedale “San Camillo de Lellis” di Manfredonia, ritenendo ingiustificati gli attacchi mediatici che, secondo il sindacato, sarebbero basati su ricostruzioni parziali e informazioni non corrispondenti alla realtà.

“La CGIL FP Sanità esprime la più ferma, convinta e incondizionata solidarietà ai lavoratori della Chirurgia dell’Ospedale ‘San Camillo de Lellis’ di Manfredonia, ingiustamente coinvolti in una campagna di attacchi mediatici costruita su ricostruzioni distorte, informazioni parziali e accuse prive di qualsiasi fondamento reale.”

Nel comunicato viene denunciato quello che il sindacato definisce un fenomeno di delegittimazione del personale sanitario, accusando chi alimenta le polemiche di minare la fiducia nei confronti di medici, infermieri e operatori impegnati quotidianamente nell’assistenza ai cittadini.

“Siamo di fronte a un fenomeno grave e inaccettabile: la trasformazione del lavoro sanitario in bersaglio pubblico, attraverso la diffusione di contenuti che alimentano sospetti, discredito e sfiducia verso chi ogni giorno garantisce il diritto alla salute. Non è questo il modo di discutere della sanità pubblica. Non è questo il modo di trattare chi cura i cittadini.”

La CGIL FP Sanità richiama inoltre quanto già comunicato dalla Direzione Generale della ASL, ribadendo che l’accorpamento temporaneo dei reparti è esclusivamente legato ai lavori di adeguamento antisismico della struttura.

“La Direzione Generale della ASL ha già chiarito in modo inequivocabile che il temporaneo accorpamento dei reparti è legato esclusivamente ai lavori di adeguamento antisismico. I fatti sono chiari. Le strumentalizzazioni no!”

Il sindacato evidenzia anche la situazione della Chirurgia, sottolineando la riduzione dei posti letto come dato oggettivo.

“E chi oggi alimenta polemiche e infanga il lavoro degli operatori sanitari dovrebbe avere l’onestà intellettuale di conoscere la realtà dei numeri e delle condizioni organizzative; se si vuole individuare chi ha subito un reale impatto penalizzante, è sufficiente guardare alla dotazione originaria della Chirurgia di 18+2 posti letto, oggi ridotta a 6+3. Questo è il dato oggettivo inconfutabile.”

Nel documento viene ribadita la contrarietà a ogni tentativo di attribuire responsabilità agli operatori sanitari e viene rivolto un appello alle istituzioni affinché intervengano a tutela della loro dignità professionale.

“La CGIL FP Sanità respinge con forza ogni tentativo di scaricare sui lavoratori responsabilità che non appartengono loro. Medici, infermieri e operatori sanitari non possono essere trasformati nei bersagli di campagne mediatiche costruite sulla disinformazione. La libertà di espressione non può mai diventare licenza di diffamazione.”

Infine, il sindacato chiede alla politica e agli organi di governo della sanità di assumersi le proprie responsabilità, difendendo il personale da notizie ritenute false e lesive.

“Difendere chi cura non è un’opzione, è un dovere politico, istituzionale e morale. Quando si colpisce un lavoratore della sanità si colpisce l’intero Servizio Sanitario Pubblico. Quando si delegittima chi cura, si indebolisce un pilastro fondamentale della nostra democrazia. La CGIL FP Sanità non arretra. Saremo sempre al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, della verità e della sanità pubblica. Chi cura merita rispetto. Chi lavora merita tutela. Chi diffonde falsità deve risponderne.”