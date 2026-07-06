Controlli straordinari nel foggiano: 53 arresti, 51 denunce e oltre 17mila persone identificate

Nel mese di giugno la Polizia di Stato ha intensificato i controlli straordinari del territorio in tutta la provincia di Foggia, con il supporto delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità.

Sono state realizzate 10 operazioni ad Alto Impatto e 66 servizi straordinari di controllo, concentrati soprattutto nei comuni di Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo. Le attività hanno interessato in particolare le aree più sensibili, tra cui zone della movida giovanile, contesti segnati da degrado urbano e sociale e aree considerate a maggiore criticità.

Il bilancio complessivo è significativo: 17.404 persone identificate, 5.299 veicoli controllati, 53 arresti e 51 denunce. Nel corso dei servizi sono stati inoltre sequestrati 1,792 kg di sostanze stupefacenti, tra cui cannabinoidi, cocaina ed eroina.

Le operazioni, disposte con ordinanza del Questore, rientrano in una strategia di rafforzamento della presenza delle Forze dell’ordine sul territorio provinciale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa.

La Polizia di Stato ricorda infine la possibilità di segnalare situazioni non urgenti attraverso l’app YouPol, mentre per le emergenze resta attivo il numero unico 112 NUE.