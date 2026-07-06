IL CAIRO – Dalla provincia di Foggia al cuore del Cairo, con il Vangelo in mano e una vita intera dedicata agli ultimi. Suor Pina De Angelis, 78 anni, è da quarant’anni una presenza fondamentale nella capitale egiziana, dove è diventata un punto di riferimento per l’Ospedale italiano e per tante persone in cerca di cure, ascolto e accoglienza.

Originaria del Foggiano, nata nel 1948 in una famiglia contadina, Giuseppina De Angelis scoprì da giovanissima la forza sociale del messaggio cristiano. Dopo il diploma magistrale, l’incontro con il “Vangelo del lavoratore” segnò una svolta decisiva: da lì nacque il desiderio di una vita consacrata e missionaria.

La scelta, però, non fu semplice. A 20 anni, contro la volontà della famiglia, lasciò casa per raggiungere le suore comboniane a Verona. Era il 1969. Partì con poco o nulla, affrontando neve, treni bloccati e l’opposizione dei genitori. Ma quella decisione avrebbe cambiato per sempre il corso della sua vita.

Da allora suor Pina non si è più fermata. Ha studiato pedagogia e filosofia, ha imparato l’inglese in Inghilterra e l’arabo in Sudan, dove ha trascorso cinque anni in missione. Rientrata a Roma, è stata la prima suora ammessa al Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica.

Il Cairo l’ha accolta come docente e come missionaria. Ha insegnato al Seminario maggiore copto cattolico e all’Istituto di teologia per laici, in un contesto in cui per una donna, e ancor più per una religiosa straniera, non era scontato ottenere riconoscimento. Con studio, umiltà e determinazione, ha conquistato rispetto tra cristiani e musulmani, egiziani ed europei.

La sua casa è diventata l’Ospedale italiano del Cairo, fondato nel 1903 dalla Società Italiana di Beneficenza e ancora oggi importante presidio sanitario per l’Egitto e il Medio Oriente. Qui suor Pina si occupa non solo della vita religiosa del convento, ma anche dell’accoglienza e del sostegno a chi ha bisogno.

Quando il numero delle religiose si è ridotto drasticamente, rischiando di portare alla chiusura del convento, suor Pina ha trovato una soluzione innovativa: riunire suore di congregazioni diverse sotto lo stesso tetto. Oggi nella struttura vivono cinque religiose, due italiane e tre egiziane, che pregano, lavorano e servono insieme.

Il suo cruccio più grande è proprio il futuro della missione. Le vocazioni sono poche e non è facile trovare religiose disposte a proseguire quell’opera fatta di accoglienza, solidarietà e presenza quotidiana.

Negli ultimi anni l’Ospedale italiano ha avuto un ruolo importante anche nell’assistenza a centinaia di palestinesi arrivati in Egitto. Suor Pina ricorda quell’esperienza come un grande lavoro di squadra con istituzioni italiane, Croce Rossa, Unione europea e altri governi europei. Un impegno che ha lasciato legami profondi e gratitudine.

Per lei il segreto resta sempre lo stesso: entrare nelle vite degli altri “a piedi scalzi”, con rispetto e umiltà. È questa la cifra della sua missione, cominciata in un paese della provincia di Foggia e diventata, al Cairo, una lunga avventura di fede, cultura e umanità. Lo riporta l’Ansa.