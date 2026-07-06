SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Profondo cordoglio a San Bartolomeo in Galdo e nel Motoclub Fortore per la tragica scomparsa di Alessandro Spallone, nato nel 1976, deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 45 bis, nel territorio di San Giovanni Rotondo.

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Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe perso il controllo della moto per cause ancora in corso di accertamento. Nell’incidente non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per Alessandro Spallone non c’è stato nulla da fare.

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La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nella comunità di San Bartolomeo in Galdo, dove era conosciuto e apprezzato, e tra gli appassionati delle due ruote, con i quali condivideva da anni la passione per il motociclismo. Era inoltre un convinto tifoso dell’Inter.

Il Motoclub Fortore ha espresso il proprio dolore per la perdita di uno dei suoi soci, stringendosi attorno alla famiglia e agli amici in questo momento di grande sofferenza.

«In momenti come questo ogni parola appare insufficiente. Rimane il ricordo di una persona che ha vissuto con entusiasmo la passione per la moto, coltivando quei valori di amicizia, condivisione e rispetto che rappresentano l’essenza della grande famiglia dei motociclisti», si legge nel messaggio di cordoglio diffuso dal sodalizio.

Alla famiglia Spallone sono giunti anche la vicinanza del presidente Carmine De Masi e il cordoglio di tutti gli amici e dei soci del Motoclub Fortore.

Le autorità proseguono gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato il tragico incidente.