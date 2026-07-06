Emergenza sicurezza a Cerignola, Reddavide: "Grazie a Giorgia Meloni per il concreto interessamento"

A Cerignola, in provincia di Foggia, si riaccende il dibattito sull’emergenza sicurezza e criminalità predatoria dopo i recenti sviluppi istituzionali che hanno coinvolto Prefettura e vertici nazionali della pubblica sicurezza. A intervenire è il segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Franco Reddavide, che ha espresso pubblicamente il proprio ringraziamento al Governo.

Reddavide ha sottolineato come la situazione sul territorio Ofantino richieda un’attenzione costante e ha evidenziato la tempestività delle risposte istituzionali arrivate a seguito dell’allarme lanciato nei giorni scorsi.

«Ci sono momenti in cui l’azione politica deve saper superare gli steccati ideologici e riconoscere con onestà intellettuale quando lo Stato risponde presente. Da segretario del partito, ma prima ancora da cittadino di Cerignola che vive quotidianamente le ansie della nostra comunità, desidero esprimere il mio più profondo e sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni», ha dichiarato Reddavide.

Il riferimento è alla mobilitazione istituzionale seguita alla lettera inviata a Palazzo Chigi, che ha portato alla convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Foggia e al successivo contatto tra il Capo della Polizia Vittorio Pisani e l’amministrazione locale.

Secondo il segretario cittadino, la risposta delle istituzioni sarebbe stata rapida e concreta.

«A pochissimi giorni dall’invio della mia lettera accorata, in cui chiedevo un intervento deciso per accendere i riflettori sull’emergenza criminalità predatoria che attanaglia la nostra terra, la risposta istituzionale è stata immediata e tangibile. Questo dimostra in modo inconfutabile che a Roma c’è un Governo che ascolta concretamente la voce dei territori, che non ignora i gridi d’aiuto della Capitanata e che considera la legalità un pilastro non negoziabile dell’agenda pubblica», ha aggiunto.

Reddavide ha poi evidenziato le criticità locali, contrapponendo la rapidità dell’intervento governativo a quella che definisce una minore incisività a livello municipale.

«Mentre a livello locale troppo spesso siamo stati testimoni di lunghi silenzi, di una cronica sottovalutazione del fenomeno e di timidi interventi d’urgenza da parte del sindaco Bonito, il Presidente Meloni e i massimi vertici della pubblica sicurezza hanno dato una lezione di prontezza e alto senso delle istituzioni. Questo rappresenta solo un fondamentale primo passo. Siamo consapevoli che la battaglia contro i reati predatori che colpiscono famiglie, commercianti e imprenditori a Cerignola è complessa, ma sapere di avere al fianco lo Stato ci dà la certezza di non essere più soli. Grazie a Giorgia Meloni per aver dimostrato che per questo Governo nessuna periferia è dimenticata», ha concluso.