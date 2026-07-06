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FALCO MANFREDONIA Falco recuperato a Manfredonia. Fabio – Emanuele: “E’ in ottima salute, affidato al Centro recupero animali selvatici”

La vicenda era iniziata quando una cittadina aveva soccorso il piccolo falco, trovato in difficoltà tra le auto in piazza Duomo

Falco recuperato a Manfredonia. Fabio - Emanuele: "E' in ottima salute, affidato al Centro recupero animali selvatici"

Falco recuperato a Manfredonia. Fabio - Emanuele E' in ottima salute, affidato al Centro recupero animali selvatici

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda del piccolo falco trovato in difficoltà sabato sera in piazza Duomo a Manfredonia.

In seguito all’appello pubblicato da una lettrice, sono arrivate notizie rassicuranti grazie alla famiglia Iorio. Fabio Iorio ha comunicato che il rapace è stato consegnato al signor Livio Leone, referente del Centro Recupero Animali Selvatici di Bitetto – punto d’incontro di Canosa di Puglia.

A effettuare materialmente la consegna è stato il figlio Emanuele Iorio.

“È in ottima salute e sta bene”, ha fatto sapere il sig. Fabio Iorio.

La vicenda era iniziata quando una cittadina aveva soccorso il piccolo falco, trovato in difficoltà tra le auto in piazza Duomo. Con l’aiuto di un’asciugamano e di una ragazza era riuscita a metterlo in salvo, affidandolo poi al farmacista della piazza, che si era reso disponibile a consegnarlo alla Polizia Locale per il successivo intervento degli enti competenti.

L’epilogo positivo è stato possibile grazie alla collaborazione tra cittadini e volontari, consentendo al giovane rapace di essere affidato alle cure del Centro Recupero Animali Selvatici, dove potrà essere seguito e, quando possibile, reintrodotto in natura.

Un ringraziamento alla famiglia Iorio per l’impegno dimostrato e per aver fornito l’aggiornamento ai lettori.

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