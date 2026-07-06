Edizione n° 6118

BALLON D'ESSAI

CORNETTI CAPELLI // “Cornetti con i capelli”, il dolce virale che divide il web: la curiosa creazione
5 Luglio 2026 - ore  11:54

CALEMBOUR

MORTE MUSULIN // Antonello Scirpoli ucciso a fucilate sotto casa: due killer lo attendevano al rientro
5 Luglio 2026 - ore  15:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, Piazza Sant’Eligio: tornano le panchine, installate 20 nuove sedute

FOGGIA PIAZZA SANT'ELIGIO Foggia, Piazza Sant’Eligio: tornano le panchine, installate 20 nuove sedute

Il ritardo nell’allestimento è stato determinato da un iter autorizzativo complesso, trattandosi di un’area di rilevanza storica

Foggia, Piazza Sant’Eligio: tornano le panchine, installate 20 nuove sedute

Foggia, Piazza Sant’Eligio: tornano le panchine, installate 20 nuove sedute - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Foggia // Politica //

Si chiude oggi, lunedì 6 luglio, una delle vicende più discusse legate alla riqualificazione di Piazza Sant’Eligio, dove nelle scorse settimane le polemiche si erano concentrate sull’assenza di sedute dopo la consegna dei lavori.

Nella giornata odierna è in corso l’installazione di 20 nuove panchine in pietra, un intervento che restituisce alla piazza una maggiore funzionalità e la rende nuovamente fruibile da cittadini e visitatori.

Il ritardo nell’allestimento è stato determinato da un iter autorizzativo complesso, trattandosi di un’area di rilevanza storica. È stato infatti necessario attendere il nulla osta della Soprintendenza, che ha valutato e approvato anche i campioni del materiale scelto, verificandone la compatibilità con il contesto architettonico della piazza.

Con il completamento dell’intervento si chiude una delle principali criticità emerse dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione. L’obiettivo ora è quello di restituire a Piazza Sant’Eligio un ruolo pienamente centrale negli spazi urbani, favorendo la sosta e la socializzazione.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO