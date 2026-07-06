Foggia, Piazza Sant’Eligio: tornano le panchine, installate 20 nuove sedute

Si chiude oggi, lunedì 6 luglio, una delle vicende più discusse legate alla riqualificazione di Piazza Sant’Eligio, dove nelle scorse settimane le polemiche si erano concentrate sull’assenza di sedute dopo la consegna dei lavori.

Nella giornata odierna è in corso l’installazione di 20 nuove panchine in pietra, un intervento che restituisce alla piazza una maggiore funzionalità e la rende nuovamente fruibile da cittadini e visitatori.

Il ritardo nell’allestimento è stato determinato da un iter autorizzativo complesso, trattandosi di un’area di rilevanza storica. È stato infatti necessario attendere il nulla osta della Soprintendenza, che ha valutato e approvato anche i campioni del materiale scelto, verificandone la compatibilità con il contesto architettonico della piazza.

Con il completamento dell’intervento si chiude una delle principali criticità emerse dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione. L’obiettivo ora è quello di restituire a Piazza Sant’Eligio un ruolo pienamente centrale negli spazi urbani, favorendo la sosta e la socializzazione.

Lo riporta foggiatoday.it.