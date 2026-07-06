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ROBERTO COLELLA Foggia: Roberto Colella in concerto per “Lunatica a La Magione”

L’artista presenterà per la prima volta in Puglia il suo album di esordio da solista “Ce sta sempe 'na via”, pubblicato a maggio da Full Heads Records

Foggia: Roberto Colella in concerto per “Lunatica a La Magione”

Foggia: Roberto Colella in concerto per “Lunatica a La Magione”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Eventi // Foggia //

Prosegue a Foggia la rassegna “Lunatica a La Magione”, ospitata nella suggestiva corte della Magione di Tenimento, con il concerto in programma il 23 luglio 2026 che vedrà protagonista il musicista napoletano Roberto Colella. L’artista presenterà per la prima volta in Puglia il suo album di esordio da solista “Ce sta sempe ‘na via”, pubblicato a maggio da Full Heads Records.

L’evento, organizzato dal Moody Jazz Cafè, si svolgerà con apertura alle 20:28 e inizio concerto alle 21:33, all’interno di una cornice che unisce musica e valorizzazione del territorio.

Autore, compositore e polistrumentista, già frontman per 12 anni della band La Maschera, Colella propone un lavoro che intreccia riflessioni personali e sociali, affrontando temi legati ad ansie, solitudine e trasformazione interiore. Il disco, caratterizzato da una forte identità narrativa, è stato anche inserito nella cinquina dei finalisti del Premio Tenco 2026 nella categoria “miglior album in dialetto”.

«Ce sta sempe ‘na via pe’ nunn’ essere sulo a stu munno», è uno dei passaggi simbolo dell’opera, che esprime il cuore del progetto artistico.

Il concerto alterna brani del nuovo album a pezzi del repertorio storico con La Maschera, in una scaletta pensata per il live e per il coinvolgimento del pubblico. Tra i brani attesi anche “Ali Bomaye” e “Sotto chi tene core”, insieme a momenti più intimi in cui il racconto e le parole diventano elemento centrale della performance.

Uno spettacolo costruito su ritmo, energia e partecipazione collettiva, in cui musica e narrazione si intrecciano per creare un’esperienza condivisa tra palco e pubblico.

Il calendario della rassegna prevede inoltre i prossimi appuntamenti con Butter Funk Family il 5 agosto e Paris Monster il 22 settembre.

I biglietti sono disponibili al costo di 25 euro, comprensivi di un calice di vino o bevanda, sul sito ufficiale della rassegna.

La location si trova a Foggia, in via Trinitapoli km 4.00, con parcheggio in struttura fino a esaurimento posti e possibilità di sosta nelle aree limitrofe. Durante gli eventi è disponibile servizio di somministrazione di vino, bevande e degustazioni.

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