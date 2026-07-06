Frode fiscale da oltre 6 milioni di euro, sequestrate 5 società “cartiera”

Maxi operazione contro una presunta frode fiscale internazionale messa in atto attraverso un sistema di società “cartiera” e fatture per operazioni inesistenti, che avrebbe coinvolto 45 aziende in diverse regioni italiane. Il provvedimento è stato eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani.

Il G.I.P. del Tribunale di Trani ha convalidato il decreto di sequestro preventivo d’urgenza, disposto per interrompere tempestivamente il presunto meccanismo fraudolento. L’azione ha portato al sequestro di 5 imprese di recente costituzione, ritenute dagli investigatori riconducibili al modello delle cosiddette società “cartiera”, create esclusivamente per consentire indebiti vantaggi fiscali ad altre aziende.

Contestualmente è stato eseguito anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di oltre 6 milioni di euro, nei confronti di 13 società beneficiarie della presunta frode, tra cui un’impresa con sede a Bisceglie.

Le indagini hanno avuto origine da una verifica fiscale su una società di capitali operante nel commercio al dettaglio di confezioni per adulti, avviata a seguito di anomalie fiscali emerse nei rapporti con alcuni fornitori. Questi ultimi risultavano privi di elementi essenziali per l’attività d’impresa, come dichiarazioni fiscali, versamenti d’imposta, dipendenti, beni e sedi operative regolari.

Tali irregolarità hanno spinto le Fiamme Gialle a sospendere la verifica e a trasmettere una notizia di reato per frode fiscale alla Procura di Trani.

Per evitare la prosecuzione delle presunte attività illecite e la dispersione dei proventi, è stato emesso il decreto di sequestro d’urgenza, successivamente convalidato dal GIP, che ha portato al blocco delle cinque società coinvolte.

Al termine delle indagini risultano 34 persone fisiche denunciate, accusate a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta, oltre alla segnalazione di 7 società beneficiarie ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo gli investigatori, il sistema sarebbe parte di un più ampio schema di evasione fiscale basato su società fittizie spesso riconducibili a circuiti internazionali, incluse strutture definite “scatole cinesi”, utilizzate per ridurre artificialmente il carico fiscale e ottenere indebiti vantaggi economici.

L’attività investigativa prosegue sotto il coordinamento della Procura di Trani, nell’ambito di una strategia di contrasto alle frodi fiscali ad alto impatto economico e sociale, ritenute lesive della concorrenza e del sistema produttivo legale.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà accertata solo in caso di sentenza definitiva di condanna.